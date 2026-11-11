Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de sprijinul unanim pentru Ucraina. „Susținerea Ucrainei este o chestiune de securitate europeană”

Cancelarul german Friedrich Merz condiționează aprobarea bugetului UE de aprobarea unanimă a sprijinului financiar suplimentar pentru Ucraina, de 45 de miliarde de euro.

„Sprijinirea Ucrainei este o chestiune de securitate europeană indivizibilă”, a declarat Merz într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului, António Costa, publicată de Euronews.

„Un angajament colectiv ca noi toți, fără excepție, să contribuim în mod echitabil la eliminarea acestui decalaj este o condiție prealabilă esențială pentru rezolvarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror chestiuni ulterioare, în special a celor cu implicații financiare”, spune Merz.

Kievul se confruntă cu un deficit de 70 de miliarde de euro în bugetul său pentru 2027, cauzat de atacurile aeriene neîncetate ale Rusiei.

UE a promis să acopere două treimi din acest deficit, aproximativ 45 de miliarde de euro, printr-un instrument care nu a fost încă definit.

„Soluție susținută de toate statele membre”

Merz a susținut că negocierile în curs privind bugetul pe șapte ani al blocului comunitar ar trebui să garanteze „o soluție susținută de toate statele membre, care să asigure o perspectivă de finanțare solidă și multianuală pentru Ucraina începând cu 2028, inclusiv datoriile aferente dobânzilor deja acumulate”.

Dobânda se referă la împrumutul de sprijin în curs de desfășurare, în valoare de 90 de miliarde de euro, care este garantat prin împrumuturi comune între 24 de țări.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o opțiune de renunțare la linia de credit în schimbul acordării unanimității necesare.

Cancelarul regretă în mod explicit că sprijinul financiar și militar pentru țara obosită de război este „distribuit inegal și asigurat în mare parte de doar câteva state membre”.

„Sprijinirea Ucrainei este o chestiune de securitate europeană indivizibilă și la fel trebuie să fie și împărțirea sarcinilor pentru acest sprijin”, scrie el.

Germania, cel mai mare donator către Ucraina

Împrumutul nu va fi rambursat până când Rusia nu va fi de acord cu reparațiile de război. Cu toate acestea, plățile dobânzilor vor începe să fie scadente anul viitor.

Inițial, Bruxellesul a estimat 3 miliarde de euro pe an, dar creșterea bruscă a costurilor de împrumut a modificat calculul.

Cele 45 de miliarde de euro pe care UE intenționează să le acorde Kievului în 2027 se vor adăuga împrumutului existent.

În scrisoare, Merz îi cere lui Costa să accelereze calendarul discuțiilor, plasând această chestiune ca „prioritate” la summitul informal de săptămâna aceasta de la Dublin. Subiectul nu era prevăzut inițial pe ordinea de zi.

Germania este cel mai mare donator bilateral către Ucraina. Alți susținători cheie, precum Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia, împărtășesc nemulțumirile lui Merz și doresc să combine bugetul UE și ajutorul pentru Ucraina într-un singur pachet.

Grupul de coeziune vs moderniștii

Toate aceste țări aparțin așa-numiților „frugali” sau „moderniști” care pledează pentru reduceri generalizate ale proiectului de buget. Ei se opun „Prietenilor Coeziunii”, care luptă pentru menținerea unui nivel ridicat al cheltuielilor.

Republica Cehă, Ungaria și Slovacia semnalează că se vor scuti din nou de datoria comună pentru a sprijini Kievul. Bulgaria, un critic vocal al livrărilor de arme, este așteptată să le urmeze exemplul. Cele patru fac parte din grupul de coeziune.

Refuzul lor de a participa a înfuriat așa-numitele țări „moderniste”.

„Tabăra coeziunii nu poate avea și prăjitura și mânca tot ce are”, a declarat un diplomat. „Nu există un arbore al banilor la Bruxelles, așa că trebuie să facem alegeri politice.”

Simon Harris, ministrul de finanțe al Irlandei, a cărui țară deține președinția rotativă și moderează negocierile, a luat partea „frugalilor”.

„Este foarte greu să purtăm o conversație serioasă despre bugetul european pentru următorii ani fără Ucraina și fără finanțarea Ucrainei”, a declarat Harris luni dimineață, înainte de a se îndrepta spre o reuniune ministerială la Bruxelles.

„Trebuie să formulăm corect lucrurile. De fapt, aceasta este securitatea europeană”, a spus el.