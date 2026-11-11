Ultimatumul lui Bolojan îi vizează pe „puciștii” care au dat PNL în judecată după votul pentru Guvernul Veștea, nu pentru Congres DOCUMENT

Ultimatumul de zece zile dat de conducerea PNL duminică nu are legătură cu „puciștii” din PNL care au contestat în instanță organizarea Congresului Extraordinar, ci îi vizează strict pe parlamentarii liberali care au acționat formațiunea în instanță după ce li s-a cerut să voteze împotriva învestirii Guvernului propus de Adrian Veștea, se arată în decizia BPN din 8 noiembrie, consultată de Cotidianul.

Vizați de ultimatum sunt liberalii care nu au respectat Decizia BPN nr. 22 din 15 iunie 2026, prin care grupurile parlamentare ale PNL au fost mandatate să nu susțină învestirea unui Guvern propus de Adrian Veștea.

Unii parlamentari PNL nu au respectat această decizie, votând pentru instalarea Guvernului Veștea sau chiar făcând parte din lista miniștrilor propuși, iar ulterior au deschis acțiuni judiciare împotriva partidului, prin care cer daune morale de câte 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 de lei în total.

Pe 18 iunie, Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea provizorie a efectelor acelei decizii.

Dacă nu renunță la procese în termen de zece zile, liberalii riscă retragerea sprijinului politic și excluderea din grupurile parlamentare ale PNL. Eventualele sancțiuni vor fi analizate după expirarea ultimatumului, se arată în decizia semnată de Ilie Bolojan.

Cine sunt cei 16 liberali vizați de decizia lui Bolojan

5 senatori: Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Mihail Veștea.

11 deputați: Andrei Baciu, Mihai Culeafă, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Sebastian Mihai Rusu și Eduard Tatian Mititelu.

Ce scrie în decizia PNL

Art. 1 Se acordă un termen de 10 zile parlamentarilor PNL care au inițiat acțiuni judiciare împotriva partidului în legătură cu recomandările politice de vot și care au manifestat o conduită contrară deciziilor partidului și liniei politice a grupurilor parlamentare, pentru:

a) Clarificarea și soluționarea litigiilor inițiate împotriva partidului, prin renunțarea la acțiunile judiciare, în condițiile legii, în dosarul 1923/93/2026 și dosarul 27588/3/2026*;

b) Asumarea respectării deciziilor politice ale partidului și ale grupurilor parlamentare.

Art. 2 La expirarea termenului prevăzut la art. 1, conducerile grupurilor parlamentare ale PNL vor prezenta grupurilor parlamentare o informare privind retragerea acțiunii judiciare de către parlamentarii vizați, precum și o evaluare a concordanței voturilor exprimate de aceștia cu deciziile adoptate de organismele de conducere ale grupurilor parlamentare și de Biroul Politic Național al PNL, în actuala sesiune parlamentară. În baza acestei evaluări, conducerile grupurilor parlamentare vor propune măsurile organizatorice și politice care se impun, inclusiv, după caz, retragerea sprijinului politic și încetarea apartenenței la grupurile parlamentare ale PNL, cu respectarea prevederilor statutare și regulamentare aplicabile.