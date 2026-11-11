Trei pakistanezi, declarați indezirabili pentru 10 ani. SRI: derulau activități care constituie amenințări la adresa securității naționale

În urma informărilor SRI și la sesizarea Pachetului de pe lângă Curtea de Apel București, la data de 10.11.2026, instanța a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru România a cetățenilor pakistanezi T.M.A., I.A. și A.M., pentru o perioadă de 10 ani.

Cei trei cetățeni pakistanezi au intrat în atenția Serviciului la începutul anului 2026 întrucât derulau activități care, conform cadrului legal în domeniul antiterorist, constituie amenințări la adresa securității naționale, anunță SRI.

Străinii s-au remarcat prin opinii și acțiuni specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare.

SRI: Își alimentau reciproc ideile radicale

De asemenea, cei trei își validau și alimentau reciproc ideile radicale, accesând, inclusiv în comun, materiale de propagandă teroristă și conținuturi cu puternic impact emoțional, spune SRI.

„Având în vedere aspectele menționate, SRI a acționat în scopul prevenirii materializării amenințărilor la adresa securității naționale, rezultate din prezența și activitățile desfășurate pe teritoriul țării noastre de cei trei cetățeni pakistanezi.”

În calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, SRI are misiune prioritară prevenirea oricăror riscuri și amenințări pe profil antiterorist, cooperând în acest sens cu instituții din componența Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, precum și cu parteneri externi.

Ofițerii SRI au cooperat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări.