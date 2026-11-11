Mihai Bendeac a reacționat la scandalul dintre președintele Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele. Bendeac consideră că jurnalistul a depășit limita prin jignirile adresate președintelui, dar și că Nicușor Dan ar fi putut gestiona altfel situația.

„În orice stat civilizat, dacă tu folosești la adresa președintelui apelative gen «gunoi», «jeg» etc., nu cred că mai mergi la întâlniri cu el”, a scris Bendeac pe Facebook.

Actorul a criticat și modul în care Nicușor Dan a gestionat momentul. Potrivit acestuia, faptul că jurnalistul a fost lăsat să aștepte până la finalul conferinței nu a făcut decât să îl avantajeze.

„Acum, sigur, i-a dat și Nicușor Dan la papacioc de l-a secat, că înadins l-au pus ultimul ca să stea acolo degeaba până la final. Chestie care i-a făcut un bine lui Ovidiu Vanghele. A devenit un Erou, Martirul presei”, a continuat actorul.

Cum ar fi răspuns Bendeac în locul lui Nicușor Dan

Mihai Bendeac a prezentat și o variantă prin care președintele ar fi putut evita escaladarea conflictului.

„Vedeți, de-aia aș fi fost eu un președinte bun sau măcar un consilier ca lumea. Dacă eram în locul lui Nicușor Dan, îl lăsam să pună întrebarea, apoi spuneam: «Mulțumesc pentru întrebare, domnule Vanghele. Cine ați dori să vă răspundă? Jegul, gunoiul sau președintele?»”, a scris Bendeac.

Actorul consideră că o asemenea reacție, venită mai devreme în timpul conferinței, ar fi schimbat atmosfera și ar fi arătat că președintele poate gestiona criticile inclusiv prin umor.

„Și asta nu la finalul conferinței, ci spre început. Toată lumea ar fi râs, tensiunile din cameră se diminuau, dovedeam și capacitate de iertare, generozitate, maturitate…”, a adăugat acesta.

De la ce a pornit conflictul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele

Scandalul a izbucnit în timpul unei conferințe de presă organizate la Palatul Cotroceni. Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe Nicușor Dan despre un vot dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul CSM. Întrebarea viza opoziția acesteia față de sesizarea Inspecției Judiciare în legătură cu o presupusă ingerință.

Președintele i-a transmis că nu va mai avea acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului. Nicușor Dan a precizat că dispusese deja această măsură, însă angajații Administrației Prezidențiale nu îi respectaseră ordinul.