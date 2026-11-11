Scandalul de la TNB continuă. Felix Alexa refuză să demisioneze: Nu vă e rușine, colegi?

Regizorul Felix Alexa reacționează dur în scandalul de la Teatrul Național București (TNB). Într-o scrisoare deschisă, acesta îi acuză pe cei care îi contestă angajarea de ipocrizie și susține că în spatele conflictului s-ar afla o încercare de înlăturare a conducerii instituției. Alexa anunță că nu își va da demisia, deși repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe”, pe care îl regizează, au fost suspendate.

Felix Alexa, atac la adresa colegilor de la TNB

În mesajul publicat miercuri, 11 noiembrie, regizorul susține că este victima unei campanii de denigrare și că acuzațiile formulate împotriva sa sunt neadevărate. Felix Alexa le reproșează colegilor care îl critică faptul că i-au apreciat activitatea artistică în trecut, dar acum îi contestă dreptul de a lucra în teatru.

„Nu vă e rușine, colegi? Nu mai aveți nici urmă de caracter? Până unde ajunge ticăloșia umană?”, a transmis regizorul, potrivit Focus Press.

Acesta amintește că spectacolele sale au reprezentat Teatrul Național București la Festivalul Național de Teatru și au primit nominalizări la premiile UNITER. Alexa susține că a ajuns ținta unui „linșaj public” și afirmă că a acționat deja în instanță anumite persoane, pentru a-și apăra reputația.

Acuzații la adresa actorului Mihai Călin

Regizorul îl acuză direct pe actorul Mihai Călin, fost vicepreședinte al Sindicatului Actorilor din TNB, că ar urmări înlăturarea managerului Ada Hausvater.

Potrivit lui Alexa, scandalul provocat de angajarea sa ar avea în spate interese legate de conducerea teatrului. Aceste afirmații reprezintă acuzațiile regizorului și nu există, în informațiile prezentate public, dovezi care să confirme existența unui complot.

Felix Alexa respinge și ideea că ar fi urmărit cu orice preț să devină angajat al TNB. El susține că a acceptat propunerea managerului Ada Hausvater și amintește că a montat 21 de spectacole la Teatrul Național, în aproximativ 35 de ani de colaborare.

Repetițiile pentru „Tartuffe”, suspendate

Conflictul s-a amplificat după ce Teatrul Național București a anunțat, marți, suspendarea temporară a repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, de Molière.

Decizia a fost luată în urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Culturii. Potrivit instituției, repetițiile vor putea fi reluate după identificarea unei soluții profesionale adecvate. Din distribuția spectacolului fac parte actori cunoscuți, printre care Maia Morgenstern, Marius Manole, Marius Bodochi și Emilia Popescu.

Alexa consideră că suspendarea afectează întreaga echipă artistică și susține că actorii nu ar trebui să suporte consecințele conflictului public.

De unde a pornit scandalul de la Teatrul Național

Controversa a izbucnit după angajarea lui Felix Alexa la TNB, în condițiile în care regizorul fusese acuzat anterior de hărțuire și comportamente abuzive. O investigație RISE Project, publicată în 2022, a prezentat mărturiile unor foste studente și colaboratoare care au relatat presupuse abuzuri, inclusiv de natură sexuală. Alexa a respins acuzațiile.

Angajarea sa a provocat proteste în lumea teatrală. Peste 2.000 de persoane au semnat o petiție, iar mai mulți actori au cerut reevaluarea deciziei. Doi dintre aceștia au anunțat că renunță la colaborarea cu instituția. Managerul Ada Hausvater a apărat decizia de angajare, susținând că aceasta a fost luată pe criterii profesionale și discutată cu Consiliul artistic al teatrului.

Ministerul Culturii urmărește situația și verifică aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii în instituțiile subordonate.

Felix Alexa: „Nu îmi voi da demisia”

În ciuda presiunilor publice, regizorul anunță că nu intenționează să renunțe la postul său. Acesta consideră că o eventuală demisie ar însemna să cedeze în fața unei campanii pe care o apreciază drept nedreaptă.