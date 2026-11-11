Ilie Bolojan: Nu i-am cerut președintelui Nicușor Dan să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă de la sediul Partidului Național Liberal despre declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan în conferința-maraton de marți seară. Ilie Bolojan a subliniat că nu i-a cerut niciodată președintelui să negocieze pentru el cu PSD. Totodată, fostul premier a vorbit și despre artimetica parlamentară invocată de Nicușor Dan a polului PNL-USR.

Președintele României a dat de înțeles că o parte a coaliției care a condus interimar guvernul timp de șase luni i-ar fi cerut să medieze între polul PNL-USR și PSD.

„(…) vreau să mai spun un singur lucru, într-un registru personal: am văzut mulți oameni la televizor într-o echipă politică, o cheie eroică, ne luptăm cu PSD, guvernăm în același timp, ne luptăm cu Sistemul, cu președintele care susține și PSD și Sistemul, foarte bine până aici.

Dacă n-ar fi fost alții în același timp să nu vină tot la președinte să spună: N-ai putea tu să vorbești cu PSD? Că noi nu putem. Sau una, sau alta, dacă avem o minimă decență”, a spus Nicușor Dan marți, la conferința de presă.

Bolojan neagă că i-ar fi cerut lui Nicușor Dan să negocieze ceva politic cu PSD

Ilie Bolojan a negat că el ar fi fost cel care să-i ceară președintelui să vorbească cu PSD pentru a-i rezolva problemele.

„Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare. Toate discuțiile instituționale pe care le-am avut în permanență au ținut cont de problemele României.

Aspecte care țin de politicile comune pe care președinția și guvernul le au de gestionat, nu știu, apărare, politică externă, de exemplu, sau de aspecte foarte importante care țin de PNRR, de absorbție de jaloane(…).

Acestea au fost discuțiile, subliniez, la nivel instituțional. Dacă altcineva a cerut altceva, n-am de unde să știu”, a spus șeful PNL.

„Demiterea guvernului și spargerea coaliției s-a bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poți să construiești ceva serios”

Totodată, președintele Nicușor Dan a spus că este „complet fals” că PNL și USR ar fi putut guverna dacă aveau sprijinul Cotroceniului. „Asta e complet fals pentru că pur și simplu 30% e mai mic decât 50% și ca să guvernezi trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența”, a spus marți Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a vorbit și despre acest aspect în cadrul conferinței de presă.

„În ceea ce privește aspectele legate de aritmetica parlamentară, de alte probleme care țin de viitor, e adevărat că aritmetica are un rol important și dacă nu ții cont de el, inclusiv de cea parlamentară, riști să nu ai dimensiunea problemelor. Dar politica nu înseamnă doar aritmetică, politica înseamnă principii, înseamnă consecvență, înseamnă respectarea angajamentelor pe care ți le-ai luat în fața electoratului.

Și problema nu este ceea ce s a întâmplat în toamnă cu aritmetica parlamentară. Problema de bază a fost că demiterea guvernului și spargerea coaliției s-a bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poți să construiești ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă.

Voi căuta în permanență, cât timp voi fi în spațiul public, să respect principiile care țin de consecvență, de respectarea angajamentelor pe care ni le-am luat în fața cetățenilor, de respectarea înțelegerilor politice, pentru că fără asta, e greu de presupus că vom putea recâștiga lumea politică în anii următori încrederea cetățenilor”, a spus șeful PNL.