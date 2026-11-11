Ana Birchall îl acuză pe Nicușor Dan că justifică listele negre ale CSM: V-ați așezat de aceeași parte cu cei care le-au făcut

Fostul ministru al Justiției Ana Birchall îl acuză pe Nicușor Dan că a justificat întocmirea ala-ziselor liste negre ale CSM. Reacția vine după conferința de presă susținută marți seară, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni.

Ana Birchall critică declarațiile președintelui, care a explicat că documentele CSM au apărut ca reacție la afirmații jignitoare făcute în spațiul public. Fostul ministru susține însă că nu a folosit asemenea expresii și că a fost inclusă în documentul CSM pentru criticile sale la adresa unor decizii din justiție.

„Eu nu am folosit expresiile la care v-ați referit. Nu am numit membrii CSM „jeguri” și nu am făcut afirmațiile despre judecătoare și infractori pe care le-ați citat”, a transmis Birchall pe Facebook.

Ana Birchall: „Critica unei instituții și o propunere de politică publică nu devin atacuri împotriva justiției”

Fostul ministru face referire la Hotărârea nr. 1348/2026 a Secției pentru judecători a CSM. În document, numele său apare în categoria „discurs denigrator la cel mai înalt nivel politic”, fiindu-i atribuită o „poziție împotriva justiției”. Birchall afirmă că postările pentru care a fost nominalizată vizau numirea Liei Savonea la conducerea ÎCCJ, reformarea sistemului judiciar și participarea la un protest pașnic. Ea susține că și-a argumentat criticile prin documente oficiale și hotărâri judecătorești, fără să recurgă la insulte.

„Critica unei instituții și o propunere de politică publică nu devin atacuri împotriva justiției doar pentru că sunt incomode”, a scris Ana Birchall.

Aceasta afirmă că nu a fost informată despre o procedură în care să-și poată prezenta punctul de vedere înainte de adoptarea hotărârii. De asemenea, susține că CSM nu a demonstrat în ce mod afirmațiile sale ar fi afectat independența vreunui judecător.

„O autoritate nu poate deduce intenția de denigrare din postări selectate și apoi să o prezinte drept concluzie oficială, fără să asculte persoana vizată”, a adăugat fostul ministru.

Birchall îl acuză pe președinte că apără instituțiile în locul cetățenilor

În postare, Birchall critică și modul în care șeful statului a răspuns întrebărilor despre docuemntele CSM.

„Aici nu mai sunteți un observator al derapajului. Prin răspunsul dumneavoastră, v-ați așezat de aceeași parte cu cei care au făcut „listele negre””, a transmis Birchall.

Fostul ministru avertizează că includerea unor persoane într-un document oficial, în urma criticilor exprimate public, poate avea un efect de intimidare. Potrivit acesteia, jurnaliștii, activiștii și cetățenii trebuie să poată critica instituțiile statului fără teama unor consecințe asupra reputației lor.

„O justiție puternică și sigură pe ea nu se teme de controlul public și nu se răzbună pe cetățenii care pun întrebări incomode”, a mai scris Birchall.

Aceasta îl acuză pe Nicușor Dan și că ar fi restricționat accesul unor jurnaliști la conferințele de presă.

Fostul ministru a contestat în instanță hotărârea CSM

Conflictul dintre Ana Birchall și CSM a început după publicarea, în iunie 2026, a unui document de 76 de pagini. Acesta cuprindea declarații ale unor politicieni, demersuri ale unor organizații civice și articole de presă, considerate de Secția pentru judecători drept parte a unei campanii de denigrare a justiției. Birchall a depus o plângere prealabilă pe 16 iunie, cerând revocarea Hotărârii nr. 1348/2026. Ulterior, după respingerea plângerii, a anunțat că va solicita anularea documentului în instanță.

În scrisoarea adresată președintelui, fostul ministru insistă că demersurile sale au fost legale și că nu a solicitat intervenții informale. Ea îi cere lui Nicușor Dan să explice concret care dintre declarațiile sale ar putea fi considerate jignitoare.