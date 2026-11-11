SRI a oprit un atac cibernetic al hackerilor ruși asupra unei instituții guvernamentale din România

SRI a anunțat miercuri, 11 noiembrie, că a oprit un atac cibernetic lansat de gruparea rusă APT Turla asupra unei instituții guvernamentale din România. Atacul a fost identificat în decembrie 2025, iar hackerii au exploatat mai multe vulnerabilități ale sistemelor de operare Microsoft. Potrivit SRI, nu au fost identificate scurgeri de date sensibile.

Serviciul precizează că atacul a fost descoperit de Centrul Național Cyberint, care a intervenit pentru a limita efectele și a remedia problemele de securitate.

Hackerii ruși au exploatat vulnerabilități ale sistemelor Microsoft

Potrivit SRI, atacatorii au profitat de o serie de vulnerabilități ale sistemelor de operare Microsoft pentru a încerca să compromită infrastructura informatică a instituției vizate. Centrul Național Cyberint a identificat atacul în decembrie anul trecut și a aplicat măsuri pentru oprirea acestuia.

În urma intervenției, atacul a fost blocat, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat. Reprezentanții SRI susțin că nu au fost descoperite dovezi privind extragerea unor informații sensibile. Instituția nu a precizat numele instituției guvernamentale vizate de atac.

SRI investighează și alte atacuri cibernetice asociate Rusiei

În urma incidentului, SRI a informat autoritățile competente și a colaborat cu partenerii europeni din domeniul informațiilor, precum și cu structurile relevante ale Uniunii Europene și NATO. Totodată, Centrul Național Cyberint continuă investigațiile privind alte activități informatice care ar putea avea legătură cu atacurile cibernetice desfășurate de Federația Rusă.

SRI anunță că va continua monitorizarea amenințărilor cibernetice și investigarea tentativelor de compromitere a sistemelor informatice ale instituțiilor din România.