Mii de angajați din Spania au ieșit în stradă și au blocat activitatea în cadrul primei grevă generale organizate la nivel național în ultimii paisprezece ani, principalul motiv fiind costul ridicat al locuințelor și lipsa măsurilor guvernamentale.

Potrivit Reuters, angajații din Spania au declanșat miercuri o grevă generală. Aceasta reprezintă prima acțiune de acest tip organizată la nivel național în ultimii 14 ani. Manifestațiile au loc în contextul unei nemulțumiri majore legate de costurile locuințelor.

Muncitorii au format linii de pichetare în ciuda vremii nefavorabile. Protestul vizează direct criza de pe piața imobiliară care afectează puterea de cumpărare a populației. Organizatorii au raportat participarea unor comunități locale și organizații sindicale din principalele regiuni administrative ale țării, inclusiv Madrid, Catalonia și Andaluzia.

Impactul asupra transporturilor și activității

Acțiunea a generat perturbări majore în transportul public și în diverse sectoare economice din țară. Sindicatele au organizat această oprire a activității pentru a atrage atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă cetățenii. Circulația trenurilor de navetă și a autobuzelor urbane a fost redusă la niveluri minime de siguranță stabilite de autorități. De asemenea, numărul curselor aeriene interne a fost afectat de oprirea activității personalului de la sol în mai multe aeroporturi mari.

Un participant a declarat pentru sursă: „Am 36 de ani și încă nu pot să plec pe cont propriu. Chiriile continuă să crească, prețurile caselor continuă să crească și este pur și simplu imposibil.”

Pe lângă sectoarele de transport, activitatea din unitățile de învățământ secundar și universitar a fost sistată parțial. Reprezentanții asociațiilor de proprietari și chiriași au solicitat intervenții legislative pentru stabilirea plafoanelor la chirii și creșterea fondului de locuințe sociale furnizate de stat.

Implicarea politică și alegerile

Liderii sindicali și o parte dintre protestatari au indicat responsabilitatea guvernului central în gestionarea crizei locuințelor. Aceste evenimente se desfășoară cu mai puțin de trei săptămâni înainte de alegerile naționale programate pentru finalul lunii noiembrie.

Situația tensionată pune presiune suplimentară pe clasa politică din Spania, într-un moment în care partidele încearcă să obțină sprijinul electoratului nemulțumit de evoluția economiei și a sectorului imobiliar. Reprezentanții ministerelor de linie au anunțat convocarea unor ședințe de urgență pentru evaluarea revendicărilor transmise de organizațiile de muncitori.