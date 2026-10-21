Greva transportatorilor din Italia a golit supermarketurile și pompele de benzină. Criză de combustibil și în aeroporturi

Supermarketurile din Napoli, Puglia și Calabria s-au golit, după ce transportatorii din Italia au blocat furnizarea alimentelor.

Mihai Dima
Greva transportatorilor din Italia a golit supermarketurile și pompele de benzină. Criză de combustibil și în aeroporturi

Din cauza grevei transporatorilor, rafturile din supermarketurile din Italia s-au golit FOTO Facebook.com

Supermarketurile din Napoli, Puglia și Calabria s-au golit, după ce transportatorii din Italia au blocat furnizarea alimentelor.

Italia traversează o perioadă dificilă, din cauza grevei transportatorilor. Nemulțumiți de prețurile mari la motorină, aceștia au refuzat să mai aprovizioneze supermarketurile cu alimente. De asemenea, și stațiile de benzină din țară se confruntă cu o penurie de carburant.

De la protestele de stradă, generate de creșterea prețurilor, Italia traversează o nouă criză. De această dată, ea este provocată de greva transportatorilor.

Nemulțumiți de majorarea prețului la motorină, transportatorii italieni au blocat lanțurile de aprovizionare cu alimente pentru marile magazine, notează ABCNews.

Rafturile mai multor supermarketuri din orașe precum Napoli, Puglia sau Calabria s-au golit în lipsa aprovizionării cu noi produse alimentare.

Transportatorii din Italia, în grevă

Guvernul a promis acordarea unor subvenții de peste un miliard de euro, dar transportatorii au decis să blocheze și astăzi autostrăzile din zona de sud a țării.

Din cauza acestui protest, aeroporturile din Crotone și Reggio Calabria au rămas fără combustibil pentru avioane. Astfel, aeronavele au rămas la sol și nu au putut decola.

Criză alimentară și în Sicilia

Sicilia se confruntă, de asemenea, cu o criză a alimentelor în supermarketuri. De pe rafturile marilor magazine lipsesc pastele, brânzeturile și mezelurile ambalate. Panicați de întreaga situație, cumpărătorii au început să-și facă provizii, golind practic magazinele.

„Unele produse ar putea să nu mai fie disponibile o perioadă sau vor fi disponibile, dar în cantități limitate”, este unul dintre mesajele pe care le-a lipit la intrare proprietarul unui supermarket din Calabria.

Reprezentanții Asociației italiene a firmelor de distribuție susțin că supermarketurile din sudul Italiei riscă să se închidă, în lipsa alimentelor pe care le comercializează.

Pe rețelele sociale, oamenii postează imagini din supermarketuri cu rafturi goale. „Este un chin”, susțin oamenii.

Din cauza acestui blocaj, alimentele perisabile trebuie acum aruncate. Această grevă durează deja de o săptămână și afectează sectoare întregi din industria alimentară.

Facilități fiscale promise de guvernul italian

Matteo Salvini, ministrul Transporturilor din Italia, a avut o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor naționale ale transportatorilor în încercarea de a le oferi un sprijin.

Oficialul a promis credite fiscale pentru a compensa majorarea prețului la motorină.

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