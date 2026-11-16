Sfârșitul de an aduce o creștere a inflației la 7,4%. Ce spune BNR despre prețurile de sărbători

„Rata anuală a inflaţiei IPC, indicele preţurilor de consum, are până la sfârşit o uşoară creştere. Atenţie, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de preţuri, cum există tendinţa să se spună. (…) După care urmează o scădere aproape continuă, până în trimestrul I din 2028, când are loc intrarea în intervalul de variaţie în funcţie de ţinta de inflaţie”, potrivit declarației guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Declarația a fost făcută în contextul unei conferințe de presă în care a fost prezentat Raportul trimestrial asupra inflației.

BNR, despre majorarea inflației

Motivele care generează o creștere a inflației au legătură cu noile tensiuni din sfera geopolitică.

Potrivit raportului asupra inflaţiei – noiembrie 2026, rata anuală a inflaţiei IPC a crescut de la 6,17% în august la 6,61% în septembrie.

Conform scenariului de bază, aceasta este proiectată să ajungă la 7,4% la sfârşitul anului 2026, urmând să se reducă la 3,7% în decembrie 2027.

„La orizontul proiecţiei, respectiv luna septembrie 2028, rata inflaţiei este estimată la 2,5%. Reintrarea în intervalul ţintei este astfel amânată cu un trimestru, până în trimestrul I 2028. Revizuirea în sus a traiectoriei inflaţiei reflectă în principal scumpirea energiei şi presiunile mai persistente asupra inflaţiei de bază, efecte parţial compensate, îndeosebi pe termen scurt, de evoluţia favorabilă a preţurilor volatile ale alimentelor”, susțin oficialii BNR.

Efect direct al majorării inflației, creșterea prețurilor la combustibil este generată de scumpirea petrolului și de perturbările în privința ofertei de produse rafinate, mai ales în privința motorinei.

Prețurile de sărbători

Guvernatorul Băncii Naționale a României atrage atenția cu privire la faptul că prognoza privind majorarea inflației va avea efect și asupra prețurilor de sărbători.

„Preţurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creşteri normale, ca şi în anii precedenţi, nu sunt exagerări. Nu ne mai aşteptăm la o scădere din cauza, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluţiei preţurilor la produsele petroliere şi la energie”, a mai spus Mugur Isărescu.