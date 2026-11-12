Noi scumpiri până la sfârșitul anului. BNR anunță când ar putea scădea inflația

Românii vor continua să se confrunte cu scumpiri în ultimele luni ale anului 2026. Banca Națională a României (BNR) avertizează că rata anuală a inflației va crește ușor până la sfârșitul anului, în principal din cauza majorării prețurilor la combustibili și energie. Potrivit noilor estimări, inflația ar urma să revină în intervalul dorit de banca centrală abia la începutul anului 2028.

Banca Națională a României a aprobat joi, 12 noiembrie, noul Raport asupra inflației, care arată că presiunile asupra prețurilor vor continua și în perioada următoare. Evoluția cursului de schimb al leului, scumpirea energiei și creșterea costurilor materiilor prime sunt principalele motive de îngrijorare.

Potrivit News.ro, BNR estimează că inflația va continua să crească ușor în ultimele două luni ale anului, după care va începe o scădere treptată. Revenirea în intervalul țintei de inflație este anticipată pentru primul trimestru din 2028.

Inflația a ajuns la aproape 7% în octombrie

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației a crescut la 6,94% în octombrie 2026, de la 6,61% în septembrie și 6,17% în august.

Creșterea a fost determinată în special de scumpirea combustibililor, dar și de majorarea prețurilor unor produse alimentare. Situația este diferită față de prima parte a verii. În iunie, inflația ajunsese la 10,42%, după care a scăzut considerabil în lunile următoare.

Reducerea a fost influențată de dispariția treptată din calculul inflației anuale a efectelor provocate de eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică și de majorările TVA și accizelor din 2025. Cu toate acestea, scumpirile recente au întrerupt tendința de scădere.

Energia și combustibilii pun presiune pe prețuri

BNR atrage atenția că evoluția prețurilor la petrol și energie reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru economia României.

Conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică au contribuit la creșterea costurilor pentru companii și consumatori.

În același timp, seceta severă din acest an a influențat prețurile unor produse agricole.

Un alt factor important este cursul de schimb al leului. Atunci când moneda națională pierde teren în raport cu euro, produsele importate pot deveni mai scumpe. Aceste majorări se pot reflecta ulterior în prețurile plătite de consumatori.

Efectele nu se limitează la facturile de energie sau la alimentarea mașinilor. Costurile mai mari pentru transport și producție pot influența și prețurile alimentelor, bunurilor și serviciilor.

Când ar putea începe să scadă inflația

Potrivit BNR, inflația ar urma să intre pe o traiectorie descendentă după finalul acestui an, însă revenirea la niveluri considerate normale va fi lentă. Banca centrală estimează că rata anuală a inflației va reintra în intervalul țintei în primul trimestru din 2028.

Scăderea va fi favorizată de diminuarea efectelor scumpirilor din energie și agricultură, dar și de consumul mai redus al populației. Totuși, o inflație mai mică nu înseamnă că prețurile vor reveni automat la nivelurile anterioare. Înseamnă că acestea vor crește, în medie, într-un ritm mai lent.

BNR avertizează asupra riscurilor pentru economie

Banca Națională atrage atenția că evoluția economiei rămâne marcată de incertitudini.

Pe lângă criza energetică, instituția indică și măsurile care ar putea fi adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. Acestea pot influența consumul, investițiile și activitatea companiilor. Conflictul din Orientul Mijlociu reprezintă un alt risc, deoarece poate afecta puterea de cumpărare a populației și costurile de finanțare.