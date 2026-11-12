Comisia de la Veneția, din nou în România pentru modificările la „amendamentul Fritz”. Ce au discutat membrii Comisiei cu judecătorii Curții Constituționale

Curtea Constituțională a României a primit joi vizita unei Misiuni a Comisiei de la Veneția, aflată în România pentru întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice.

Tema comună a întrevederilor a vizat compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr.180/2026 privind pierderea mandatului de către aleșii locali cu standardele europene și internaționale aplicabile.

Este vorba de modificările aduse de PSD Legii ANI pentru a-l putea debarca de la primăria Timișoarei pe președintele PSD, Dominic Fritz.

Amendamentul a trecut în Parlament cu ajutorul AUR, iar CCR a declarat constituțională aplicarea sa retroactivă, în ciuda prevederilor Constituției care impune principiul neretroactivității unei legi.

În cadrul întrevederii de joi de la sediul Curții Constituționale, reprezentanții Comisiei au primit decizia CCR privind amendamentul Fritz tradusă, înclusiv opinia separată.

„Decizia nr.883 din 17 august 2026 a fost tradusă și transmisă reprezentanților Misiunii, în vederea studierii acesteia, documentul cuprinzând întregul raționament care a fundamentat atât opinia majoritară, cât și opinia separată”, transmite CCR într-un comunicat.

Reprezentanții Comisiei de la Veneția au menționat că au programate întrevederi pe această temă cu toate instituțiile și părțile implicate.

Volumul sesizărilor CCR, în creștere

De asemenea, discuțiile au vizat și activitatea jurisdicțională a Curții, inclusiv din perspectiva datelor statistice.

Simina Tănăsescu a spus că statisticile sunt actualizate și disponibile pe pagina de web a CCR. Ea a spus că au crescut considerabil sesizările în ultimii doi ani: aproximativ 14.000 în anul 2025 și aproximativ 15.000 de la începutul anului 2026 până în prezent.

La întâlnirea de la CCR au participat președinta Curții, Elena Tănăsescu și judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Laura Scântei, Mihaela Ciochină, Dacian Dragoș, Mihai Busuioc și Csaba Asztalos.

Delegația Misiunii Comisiei de la Veneția a fost reprezentată de Iain Cameron, membru al Comisiei din partea Suediei, Regina Kiener – din partea Elveției, Tomáš Langasek – din partea Cehiei, iar din partea secretariatului Comisiei Taras Pashuk – șef de divizie și Khagani Guliyev – consilier juridic.