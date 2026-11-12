Cinemaraton Play este, din 1 decembrie, casa filmului românesc

De la filmele de patrimoniu, pe care generații de spectatori le-au descoperit la cinema sau la televizor, la producțiile contemporane care au dus poveștile românești în marile festivaluri, Cinemaraton Play va aduce laolaltă mai multe vârste ale cinematografiei românești. Prima platformă multiscreen dedicată filmului românesc va reuni filme, seriale, documentare și interviuri cu cineaști.

Cine a văzut Moromeții își amintește poate mai întâi de vocea lui Victor Rebengiuc. În filmul lui Stere Gulea, felul în care Ilie Moromete răspunde, tace sau își măsoară vorbele spune aproape la fel de mult ca dialogul. În Reconstituirea, Lucian Pintilie îi aduce împreună pe George Mihăiță, Vladimir Găitan și George Constantin într-o poveste care pornește de la o încăierare și ajunge să arate cât de ușor poate deveni abuzivă o autoritate convinsă că dă o lecție. Sunt două dintre filmele prin care se vede cât de diferit au privit marii regizori români lumea din jurul lor și cât de mult au contat actorii în felul în care acea lume a rămas în memoria publicului.

Pentru un spectator care a crescut cu aceste filme, o revizionare poate însemna redescoperirea unui personaj căruia, la prima întâlnire, nu i-a dat prea multă atenție. Pentru cineva care le vede pentru prima dată, poate fi întâlnirea cu un actor pe care îl știa doar din fotografii sau din poveștile părinților. Cinemaraton Play pornește de la această bucurie a descoperirii. După aproape un deceniu în care televiziunea Cinemaraton a readus în atenția publicului filme de patrimoniu și producții mai rar difuzate, platforma le va oferi spectatorilor posibilitatea de a-și alege singuri filmul și momentul vizionării.

De la Victor Rebengiuc și George Constantin la Anamaria Marinca și Vlad Ivanov

Cinematografia românească a continuat să găsească în întâmplări aparent obișnuite subiecte pentru filme care au ajuns la publicul internațional. În Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Puiu, Ioan Fiscuteanu și Luminița Gheorghiu dau chip celor două personaje pe care le urmărim într-o noapte de drumuri între spitale.

Apropierea dintre filmul clasic și cel contemporan este definiția Cinemaraton Play. Un spectator poate veni pentru un film pe care îl știe de ani buni și poate descoperi apoi un regizor pe care nu l-a urmărit până atunci. Catalogul de filme de pe platformă va pune alături producții din epoci diferite, iar documentarele și interviurile vor lăsa loc și poveștilor din spatele lor. Platforma va include și producții proprii, printre care adaptări după I.L. Caragiale și conversații cu personalități ale cinematografiei românești.

Cinemaraton Play, prima platformă multi-screen dedicată filmului românesc, va fi disponibilă din 1 decembrie 2026. Platforma poate fi urmărită pe mai multe tipuri de ecrane, de la calculator, direct din browser, până la telefon sau tabletă, prin aplicațiile din Google Play și App Store. Accesul se va face pe bază de abonament, la un preț accesibil.