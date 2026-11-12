VIDEO Simpatizant al lui Călin Georgescu, reținut după ce ar fi instigat la violență

Un simpatizant al lui Călin Georgescu, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de instigare publică în formă continuată. Bărbatul ar fi îndemnat oamenii să intre în Arestul Central, să-i agreseze pe polițiști și să-l elibereze pe fostul candidat la prezidențiale. Acesta ar fi instigat la violență și împotriva jandarmilor care vor asigura ordinea la protestul anunțat pentru 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București.

Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul a intrat în atenția anchetatorilor după mai multe postări făcute pe rețelele de socializare. În timpul unei transmisiuni în direct, acesta le-ar fi cerut celor care îl urmăreau să pătrundă în clădire și să recurgă la violență împotriva polițiștilor.

„În fapt, la data de 5 noiembrie 2026, prin utilizarea unui cont, bărbatul ar fi realizat şi transmis în direct, pe o reţea de socializare, o înregistrare în timp ce se afla în faţa unui centru de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Poliţiei Capitalei, prin intermediul căreia ar fi îndemnat verbal publicul să pătrundă fără drept în incinta instituţiei şi să exercite acte de violenţă împotriva lucrătorilor din cadrul acesteia, în scopul eliberării din arest a unei persoane private de libertate, faţă de care instanţa a dispus măsura arestării preventive”, a transmis Poliția Capitalei.

Câteva zile mai târziu, pe 8 și 9 noiembrie, simpatizantul a publicat alte două mesaje în mediul online. De această dată, el ar fi îndemnat participanții la protestul programat pentru 14 noiembrie, în Parcul Izvor, să-i agreseze pe jandarmi.

Bărbatul a fost prins în timpul unui protest pentru susținerea lui Georgescu

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sprijiniți de jandarmi, l-au găsit miercuri, 11 noiembrie, în apropierea Arestului Central. Bărbatul participa la o manifestație de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Astfel, în urma activităţilor specifice desfăşurate, la data de 11 noiembrie 2026, bănuitul a fost depistat, cu sprijinul jandarmilor, în proximitatea centrului de reţinere menţionat, în timp ce participa la o acţiune de protest în vederea susţinerii persoanei respective, aflată în arest preventiv”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

În urma administrării probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide dacă se impune o altă măsură preventivă.