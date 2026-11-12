Imperiul Nvidia, zguduit de viața amoroasă a șefului. Jensen Huang, în pragul demiterii după dezvăluirile despre o a doua aventură

Jensen Huang, fondatorul și directorul general al Nvidia, ar putea fi înlăturat de la conducerea companiei în urma unui scandal care implică două presupuse relații extraconjugale. Una dintre femeile implicate este suspectată de serviciile americane de informații că ar avea legături cu spionajul chinez. Consiliul de administrație analizează viitorul miliardarului, în timp ce acțiunile Nvidia au înregistrat scăderi puternice.

Potrivit The Verge, consiliul de administrație al Nvidia pregătește o posibilă demitere a lui Jensen Huang, după apariția unor noi informații despre viața personală a acestuia.

O reuniune pentru analizarea situației ar fi putut avea loc încă de miercuri, 11 noiembrie. Până în prezent, compania nu a confirmat oficial că directorul general va fi demis.

Scandalul a izbucnit după ce Huang a recunoscut că i-a fost infidel soției sale. Situația a devenit și mai gravă după ce presa americană a dezvăluit că femeia cu care a avut o relație este suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

O a doua relație, cu o femeie din conducerea Nvidia

Potrivit The New York Times, Jensen Huang ar fi avut o relație și cu Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia. Aceasta îi este subordonată direct directorului general.

Surse citate de publicația americană susțin că cei doi ar fi fost surprinși împreună într-un hotel din San Jose, în luna martie, în perioada conferinței pentru dezvoltatori GTC, organizată de Nvidia.

Existența unei presupuse înregistrări video a fost invocată de două surse, însă jurnaliștii New York Times au precizat că nu au văzut imaginile.

Potrivit CNBC, zvonurile despre o posibilă relație între cei doi circulau de mai mult timp în interiorul companiei. Atât Huang, cât și Powell sunt căsătoriți cu alte persoane.

Suspiciuni de spionaj și anchetă internă

Prima relație care a declanșat scandalul ar fi fost cu Alice Huang, fostă directoare în cadrul Megaspeed, o companie cu sediul în Singapore, care a achiziționat cantități importante de cipuri Nvidia.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, serviciile de informații din SUA suspectează că femeia ar fi transmis informații către Beijing. Acuzațiile nu au fost demonstrate public, iar autoritățile chineze au respins suspiciunile de spionaj.

În urma dezvăluirilor, Nvidia a anunțat declanșarea unei investigații independente pentru a stabili dacă directorul general a fost ținta unei operațiuni de informații străine.

Huang și-a cerut scuze familiei și angajaților pentru infidelitate și a declarat că va coopera cu ancheta.

Acțiunile Nvidia, afectate de scandal

Informațiile privind posibila demitere a lui Jensen Huang au provocat îngrijorare în rândul investitorilor.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 7% în tranzacțiile de după închiderea bursei de miercuri, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul conducerii companiei.

O eventuală plecare a lui Jensen Huang ar reprezenta o schimbare majoră pentru Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii din lume și un actor esențial în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Huang este unul dintre fondatorii companiei și a avut un rol decisiv în transformarea Nvidia într-un lider mondial al pieței de procesoare utilizate pentru inteligența artificială.