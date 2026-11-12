Mihai Stoica pleacă de la FCSB. Ruptură cu Gigi Becali după 16 ani. Ce a provocat despărțirea

Mihai Stoica a decis să plece de la FCSB, după 16 ani de la revenirea în conducerea clubului. Președintele Consiliului de Administrație pune capăt colaborării cu Gigi Becali, pe fondul tensiunilor din ultima perioadă. Decizia vine după ce patronul echipei i-a redus atribuțiile și a îndepărtat mai mulți oameni apropiați acestuia.

Potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Fanatik, Mihai Stoica, în vârstă de 61 de ani, a hotărât să se despartă de FCSB. Oficialul și-a anunțat deja plecarea prin mesaje transmise pe grupurile de WhatsApp ale clubului, pe care ulterior le-a părăsit.

Decizia ar fi fost luată cu dificultate, după o serie de schimbări care au afectat atât poziția sa în conducerea echipei, cât și relațiile cu oamenii alături de care a lucrat în ultimii ani.

De ce a decis Mihai Stoica să plece de la FCSB

Ruptura dintre Mihai Stoica și Gigi Becali vine după mai multe decizii luate de patronul clubului în ultima săptămână.

Printre acestea se numără îndepărtarea directorului sportiv Florin Cernat, care este și finul lui Mihai Stoica, dar și plecarea antrenorilor secunzi Lucian Filip și Alin Stoica. Mai mulți angajați ai centrului de copii și juniori au fost, de asemenea, îndepărtați.

În plus, Gigi Becali a anunțat public că Mihai Stoica nu va mai avea aceeași putere de decizie în cadrul clubului. Patronul și-a exprimat nemulțumirea față de rezultatele echipei și față de unele transferuri realizate în ultima perioadă.

Potrivit Digi Sport, reducerea atribuțiilor sale a cântărit decisiv în hotărârea lui Mihai Stoica de a pleca.

Gigi Becali a confirmat despărțirea

Contactat de Digi Sport, Gigi Becali a confirmat că Mihai Stoica l-a informat despre intenția de a părăsi clubul.

„Da, așa este. Da, da. Am vorbit cu el”, a declarat patronul FCSB.

Cu doar o zi înainte, Becali susținea că nu ar accepta demisia colaboratorului său, chiar dacă intenționa să îi limiteze atribuțiile. Finanțatorul a explicat atunci că relația de prietenie dintre cei doi este prea importantă pentru a renunța la Mihai Stoica, în ciuda greșelilor pe care consideră că acesta le-a făcut.

Rămâne de văzut dacă Gigi Becali va încerca să îl convingă să revină asupra deciziei.

Mihai Stoica, peste două decenii de colaborare cu Gigi Becali

Mihai Stoica a ajuns pentru prima dată la clubul patronat de Gigi Becali în vara anului 2002, după experiența de la Oțelul Galați.

Primul mandat s-a încheiat în 2007, în urma unui conflict cu finanțatorul. Ulterior, Stoica a mers la Unirea Urziceni, unde a contribuit la câștigarea titlului de campioană în 2009. În noiembrie 2010, acesta s-a întors la FCSB, iar în aprilie 2023 a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

De numele său se leagă unele dintre cele mai importante performanțe europene ale echipei, inclusiv semifinala Cupei UEFA din 2006 și calificările în grupele Ligii Campionilor. În perioada în care Mihai Stoica s-a aflat în conducere, echipa a câștigat mai multe titluri naționale, inclusiv campionatele din 2024 și 2025.