AUR a sesizat DNA în legătură cu contractele de 5,7 miliarde de euro semnate cu Rheinmetall prin programul SAFE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță depunerea unei sesizări la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și solicită Guvernului Niculescu explicații privind negocierile și atribuirea contractelor în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro către grupul Rheinmetall, derulate prin programul SAFE. Formațiunea invocă diferențe între angajamentele comunicate referitoare la producția în România și prevederile din documentele oficiale.

Sesizarea DNA și demersurile parlamentare inițiate din mai 2026

Potrivit unui comunicat transmis de partid și citat de News.ro, acțiunile de verificare au început pe 12 mai 2026. La acea dată, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a solicitat Ministerului Apărării Naționale documentele de fundamentare pentru cele 15 programe de înzestrare și achiziții finanțate prin mecanismul SAFE. Parlamentarul a semnalat faptul că suma de aproximativ 5,69 miliarde de euro, adică 68,3% din pachetul analizat de 8,33 miliarde de euro, este direcționată către grupul german Rheinmetall.

Ulterior, senatorul AUR Cătălin Silegeanu a formulat o interpelare prin care a cerut date despre criteriile de selecție a furnizorului, obligațiile de producție pe teritoriul României și transferul de tehnologie. Într-un demers adresat prim-ministrului, senatorul a solicitat clarificări privind stabilirea pragului de 60% participare a industriei din România și mecanismele prin care statul verifică îndeplinirea clauzelor din contracte.

Obiectul denunțului depus la Direcția Națională Anticorupție

Aceste solicitări din Parlament au fost urmate de înregistrarea unui denunț la DNA. Prin acest document, reprezentanții AUR au cerut procurorilor să verifice modul în care au fost pregătite, negociate și atribuite contractele finanțate prin programul SAFE, inclusiv acordurile încheiate cu Rheinmetall.

„Sesizarea a vizat modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea prețurilor și obligațiile privind producţia şi transferul tehnologic. AUR consideră că importanţa strategică a acestor achiziţii nu poate elimina obligaţia autorităţilor de a justifica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate şi de a demonstra avantajele concrete obţinute de România”, se arată în comunicatul formațiunii. Partidul menționează că apariția unor date privind modul de negociere impune prezentarea documentelor de către Executiv.

Diferențele privind cota de producție în România

Comisia de Apărare şi Afaceri Interne „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul AUR semnalează existența unor neconcordanțe între declarațiile membrilor Guvernului și datele furnizate de Ministerul Economiei. Deși oficialii guvernamentali au comunicat o țintă de 60% pentru producția realizată în România, documentele Ministerului Economiei indică niveluri de localizare care variază în funcție de categoria echipamentelor și de metoda de calcul utilizată.

Potrivit comunicatului, explicațiile oferite de foști responsabili din Guvern cu privire la diferența dintre proporția componentelor și valoarea acestora nu clarifică situația. „AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligaţiile contractuale efective, valoarea producţiei realizate în România, transferul tehnologic şi beneficiile concrete pentru industria naţională de apărare”, precizează reprezentanții partidului.

Penalitățile de 8,7 milioane de euro și solicitarea unui audit

În comunicat este menționată și situația livrărilor dintr-un contract anterior încheiat cu Rheinmetall pentru sisteme antiaeriene. Din cauza întârzierilor înregistrate la livrare, Ministerul Apărării Naționale a emis către furnizor o factură de penalități în valoare de 8,7 milioane de euro. Reprezentanții AUR precizează că, deși acea achiziție nu face parte din pachetul SAFE, cazul demonstrează necesitatea urmăririi termenelor și a aplicării clauzelor de garanție.

În acest context, formațiunea cere Guvernului Niculescu să publice, cu respectarea legii privind informațiile clasificate, cronologia negocierilor, circuitul de aprobare din instituții și procedurile de control al obligațiilor asumate de furnizori. De asemenea, partidul solicită efectuarea unui audit asupra beneficiilor economice obținute de statul român și informarea periodică a Parlamentului cu privire la stadiul livrărilor și aplicarea penalităților.

„După luni de interpelări parlamentare şi după sesizarea DNA, Guvernul Niculescu are obligaţia să răspundă documentat întrebărilor deja formulate. România nu trebuie să devină doar o piaţă de desfacere pentru industria europeană de apărare, iar securitatea naţională nu poate justifica lipsa de transparenţă”, concluzionează comunicatul AUR.