„Este sinucigașă”. Cristian Pîrvulescu explică de ce reforma administrativ-teritorială a PSD avantajează AUR

„Există un mare zgomot, dar nu este nicio reformă, sunt principii de negociere. Ce fel de reformă? Cine s-a angajat?

PSD este un partid minoritar aflat la guvernare, a ajuns să guverneze pentru că UDMR și PNL au acceptat să voteze.

Prim-ministrul s-a angajat în acorduri personale în legătură cu liniile de politică, iar reforma administrativă nu făcea parte dintre acestea”, afirmă politologul, într-o intervenție pentru Cotidianul.ro.

„Această reformă a devenit o sperietoare”

Profesorul universitar spune că asumarea răspunderii nu este o operațiune politică pe care un partid o face, ci o operațiune pe care o face prim-ministrul. „Iar prim-ministrul nu poate să depășească cuvântul pe care și l-a dat”

„Dacă PSD va iniția un vot de neîncredere în propriul guvern a nu știu câta oară, se va încheia această poveste, dar până atunci, povestea este nerealistă.

În plus, această reformă care a fost promisă în programul de guvernare ca una a comasării voluntare a localităților mici a devenit o sperietoare.”, adaugă acesta.

Partidele antisistem, avantajate de reformă

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA spune că această măsură este și una „sinucigașă”, pentru că avantajează în mod evident partidele antisistem, în primul rând AUR, și apoi USR. „Ea este și sinucigașă, pentru că avantajează în mod evident partidele antisistem”

„În primul rând, trebuie să spunem că este o scamatorie. Pentru a nu se înființa regiuni, se comasează județe, pentru a nu se modifica Constituția.

De la comasarea voluntară s-a ajuns la comasarea obligatorie a localităților, ceea ce depășește clar cadrul de guvernare, spune Pîrvulescu.

O reformă fără sprijin real

„Este o scamatorie pentru că nu sunt județe. Județele fac parte din tradiția administrativă a României, au o tradiție seculară. Întoarcerea la județe în 1968 a fost salutată de toată lumea și vedeți foarte clar rezistența județelor peste tot”, amintește Pîrvulescu.

Acesta subliniază faptul că reforma administrativă nu este un proces politic care poate avea loc fără un sprijin parlamentar real. „Acum, nu poate să fie decât o formulă discursivă.”

Reforma administrativă atacă „flagrant” comunitatea maghiară

„Atacul asupra comunității maghiare și a UDMR este flagrant. De două ori câștigă AUR. Odată pentru că noile județe și localități îi vor da mai multe voturi.

În plus, va putea relua nemulțumiții din toate părțile, dar în special de la PSD. PSD ar pierde foarte mulți primari în vechiul regat.”, spune profesorul universitar.

AUR mai câștigă și pentru că discursul anti-maghiar este asumat de PSD, care încearcă să distrugă reprezentarea minorității, ceea ce intră în contradicție cu Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei.

Această convenție, ratificată și de România, interzice în mod expres reformele administrative care afectează reprezentarea minorităților.

„Marea bătălie” pentru capitalele de județ

„USR este nemulțumit pentru că trebuie să fie nemulțumit, iar fiind în opoziție trebuie să facă asta. PNL-ul nu se prea manifestă, și nu este avantajat deloc”

În perioada 2012-2013, amintește Pîrvulescu, reforma administrativă eșuat pentru că PNL era nemulțumit de felul în care Dragnea trasa regiunile. „Marea problemă era și atunci care va fi capitala de județ.”

„Știți de ce este toată bătălia aceasta? Deja bătălia din 68’ ne spune foarte multe. Orașe care n-au mai fost capitale de județ au pierdut: Bârlad, Turnu Măgurele și așa mai departe. Problema este că resursele se duc după administrație.”

Acesta consideră că vorbim, de fapt, despre o „recentralizare” a României, nu despre o „descentralizare”.

Circumscripții electorale

„Dacă se va face reforma, vom avea circumscripții electorale mai mari. Județele sunt deja circumscripții mici, care defavorizează al treilea, al patrulea partid la modelul de repartizare a mandatelor pe care îl avem.

Deci o nouă organizare administrativă va crea cricumscripții mai mari, iar partidul cu cele mai multe voturi va avea un avantaj net. Acest partid este AUR, și nu știu cum s-ar putea schimba situația în următorii ani”

„PSD a pierdut controlul partidului? Nu mai există niciun fel de rațiune. Ați văzut că sunt vicepreședinți ai partidului care n-au cunoștință de aceste modificări, Zetea de exemplu. Dacă vrem să rămânem în logica rațională, alt scop decât cel discursiv nu este.

Ce ar trebui să facă Nicușor Dan

„PSD-iștii vor acum să profite de slăbiciunea prim-ministrului, care ar trebui să se plece. Premierul a spus că a luat cunoștință și nu a făcut niciun gest, iar președintele, care teoretic ar trebui să se situeze în spatele acestuia a spus că nu crede că este un proces simplu.

Cristian Pîrvulescu spune că, în acest moment, având în vedere conflictul, are obligația de a declanșa consultări cu partidele pe marginea acestei reforme.

În încheiere, profesorul universitar amintește că după alegerile din 2012, majoritatea USL era un „blatantă” și tot nu au reușit să înfăptuiască această reformă. În plus, există dubii în privința posibilității de a-și asuma răspunderea pe un astfel de subiect. „Sunt convins că este la limită”

Reforma administrativă se extinde

PSD pregătește o reformă administrativ-teritorială mai largă față de cea anunțată public de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica (PSD), care ar putea afecta aproape 1.700 de comune cu până la 3.000 de locuitori, dar și orașele care nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori.

În plus, noile scenarii de lucru vorbesc inclusiv despre comasarea județelor, numărul total al acestora urmând să se reducă la 15.

Dacă ar fi aplicată după modelul celor 15 Curți de Apel din România, reforma ar presupune comasarea mai multor județe cu cele în care se află actualele centre ale instanțelor.

Astfel, 26 de județe ar putea dispărea ca unități administrative distincte, iar actualele granițe teritoriale ar fi redesenate.

Reacții ostile la propunerea de reformă

Președintele USR, Dominic Fritz, a tratat inițiativa social-democraților cu scepticism. Liderul USR a recunoscut că România are prea multe județe care nu se pot susține financiar.

Cu toate acestea, el a calificat proiectul PSD drept o „bâlbâială” și un „spectacol” pentru distragerea atenției publice.

„Am văzut deja primul PSD-ist care a zis că nu e bine. Și tocmai de aceea, permiteți-mi să fiu sceptic când PSD face astfel de propuneri.

Eu am avut, nu știu, norocul sau ghinionul să stau în primul rând la spectacolul PSD de a tergiversa o micuță reformă administrativă anul trecut, unde a fost vorba de a reduce un pic aparatele birocratice.”, afirmă Fritz.

Totodată, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins categoric orice comasare impusă de la centru fără consultarea cetățenilor. Președintele formațiunii maghiare a avertizat că planurile necugetate atacă drepturile comunităților locale.

El a cerut ca orice fuziune teritorială să fie decisă exclusiv prin referendum local în fiecare așezare vizată.

„Atunci se vorbea doar despre comasarea comunelor sub 1.500 de locuitori, dar de atunci apar tot mai multe planuri necugetate. UDMR insistă în continuare ca decizia privind comasarea să fie luată prin referendum de către locuitorii din fiecare așezare afectată”, a declarat Kelemen Hunor.

De partea cealaltă, liberalii au fost ceva mai precauți pe subiectul reformei administrative.

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