Kelemen Hunor, reacție față de reorganizarea administrativă: UDMR cere referendum local pentru orice comasare de localități

Președintele UDMR Kelemen Hunor, a luat poziție față de intențiile de reformă administrativ-teritorială aflate în dezbatere. Liderul UDMR a publicat un mesaj pe rețelele de socializare pentru a clarifica viziunea formațiunii sale pe acest subiect controversat.

El a criticat propunerile apărute în spațiul public și a explicat diferența dintre un proces benefic și unul distructiv pentru cetățeni.

„O reformă bună ajută oamenii și nu face rău comunităților locale. Dacă o reformă nu face mai ușoară rezolvarea problemelor administrative și atacă drepturile comunităților maghiare, aceea este o reformă proastă! Vom acționa cu toate mijloacele împotriva ei”, a transmis Kelemen Hunor.

Discuții cu edilii din județul Alba

Discuțiile despre reorganizare au provocat îngrijorare masivă în rândul aleșilor locali maghiari. Pentru o analiză directă a situației din teritoriu, Kelemen Hunor a efectuat o serie de vizite în județul Alba. Politicianul a organizat o întâlnire de lucru la Aiud cu viceprimarii UDMR care activează în administrații conduse de primari români. Tema centrală a consultărilor a vizat impactul unei eventuale comasări la nivel local.

Această etapă de la Aiud completează o altă rundă de dialog desfășurată la Rimetea.

„La Aiud ne-am întâlnit cu viceprimari UDMR care lucrează alături de primari români. Le-am cerut să spună ce ar însemna la ei o reorganizare administrativă. Săptămâna trecută am discutat despre același lucru la Rimetea cu conducătorii comunelor mici”, a explicat Kelemen Hunor.

Condiția impusă: referendum în fiecare localitate

Conducerea UDMR constată o multiplicare a planurilor neanalizate suficient la nivel central. Proiectele de reorganizare teritorială aflate în discuție prevăd comasarea localităților cu o populație redusă. Măsura centrală urmărește o optimizare rapidă a bugetelor locale. Totuși, criticii acestor inițiative atrag atenția asupra distanțelor mari dintre sate și viitoarele centre de comună. O fuziune administrativă ar complica accesul cetățenilor de rând la serviciile publice de bază.

În plus, disoluția unor comune cu o pondere demografică semnificativă a populației maghiare poate afecta direct drepturile lingvistice și culturale. O fuziune teritorială extinsă ar modifica radical procentul etnic din viitoarele unități administrative, explică liderul UDMR. Din acest motiv, președintele UDMR a anunțat o condiție non-negociabilă pentru orice procedură de modificare teritorială.

„Atunci se vorbea doar despre comasarea comunelor sub 1.500 de locuitori, dar de atunci apar tot mai multe planuri necugetate. UDMR insistă în continuare ca decizia privind comasarea să fie luată prin referendum de către locuitorii din fiecare așezare afectată”, a concluzionat Kelemen Hunor.

