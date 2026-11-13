TikTok-ul lui Nicușor Dan, inundat de boți din Vietnam. Ce spune președintele despre boții care distorsionează alegerile

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, la finalul summitului de la Dublin, că dezinformarea pe rețelele sociale reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă statele europene. Șeful statului a dat exemplul propriei campanii electorale, când contul său de TikTok a câștigat într-o singură zi aproximativ 120.000 de urmăritori, majoritatea din Vietnam.

Nicușor Dan a explicat că războiul hibrid și manipularea informațiilor în mediul online s-au aflat pe agenda discuțiilor dintre liderii europeni. Președintele a atras atenția că România, asemenea altor state europene, nu reușește să asigure un echilibru în spațiul informațional.

Nicușor Dan spune că nu susține cenzurarea opiniilor politice

Șeful statului a revenit asupra declarațiilor făcute la reuniunea președinților Curților Constituționale francofone. Acesta a precizat că afirmațiile sale privind accesul la informații au fost interpretate greșit. Președintele a subliniat că nu dorește limitarea libertății de exprimare sau a dreptului cetățenilor de a-și alege sursele de informare.

„Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică, în afară evident de lucruri cu care suntem cu toții de acord, nu poți să promovezi epurare etnică (…). Deci nu m-am referit la conținut. Nu m-am referit, de asemenea, la libertatea cetățeanului de a-și selecta sursele de informare. Nu m-am referit vreodată la faptul că statul ar putea în vreun fel să-l îngrădească pe cetățean să se informeze în orice fel. Ce am spus însă, am spus că însuși accesul la informație poate să fie îngrădit printr-un surplus de informație generată artificial”, a spus președintele Nicușor Dan.

Cum pot obține candidații avantaje în campanie cu ajutorul boților

Nicușor Dan a explicat că actuala legislație electorală nu oferă suficiente garanții pentru o competiție corectă în mediul online. Potrivit acestuia, un candidat poate obține mai multă vizibilitate decât adversarii săi prin folosirea unor rețele de conturi false.

„Adică, dacă, de exemplu, noi suntem într-o campanie electorală conform legii, toţi candidaţii au un buget pentru a se promova. În momentul acesta, noi nu avem garanţia că unul dintre candidaţi nu depăşeşte de 10 ori bugetul celorlalţi candidaţi prin metode ilicite, prin boţi din Thailanda sau din Filipine şi astfel să deturneze, să fie supraexpus faţă de contracandidaţi şi să-şi creeze un avantaj ilicit şi în felul ăsta să distorsioneze posibilitatea oamenilor de a se informa şi de a vota în cunoştinţă de cauză”, a mai explicat Nicuşor Dan.

Președintele a vorbit și despre folosirea boților pentru discreditarea unui politician. Acesta susține că, prin intermediul comentariilor negative generate artificial, poate fi afectată relația unui candidat cu propriii urmăritori.

„E foarte ieftin pentru un politician care are, să zicem, 10.000 de urmăritori pe reţea socială, e foarte ieftin, pe o reţea socială cu 10.000 de boţi, care să comenteze negativ la orice face respectivul politician şi în felul ăla să-i distrugi legătura pe care el o are şi posibilitatea de a influenţa cercul său de urmăritori, care este pur şi simplu esenţa comunicării politice a unui politician. Aceste fenomene nu sunt suficient reglementate”, a declarat Nicuşor Dan.

Cum a fost afectat contul de TikTok al lui Nicușor Dan în campania electorală

Întrebat dacă propriile conturi de pe rețelele sociale au fost vizate de astfel de practici, Nicușor Dan a amintit un episod din campania pentru alegerile prezidențiale. Acesta a povestit că numărul urmăritorilor săi de pe TikTok a crescut brusc cu aproximativ 120.000, într-o singură zi. Majoritatea noilor urmăritori aveau conturi din Vietnam. În consecință, o parte dintre mesajele sale electorale ajungeau la un public din afara României.

„Eu mă refer doar la perioada electorală. Vă aduceţi aminte că am raportat cum, dacă mi-aduc bine aminte, într-o zi a crescut numărul de urmăritori pe TikTok cu vreo 120.000 majoritatea conturi vietnameze şi în felul ăsta parte din conţinutul pe care îl generam se ducea undeva unde evident nu aveam niciun interes să comunic”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a subliniat că manipularea informațiilor pe rețelele sociale nu este o problemă exclusiv românească.

„În momentul acesta, statul român şi nu numai statul român, multe state europene nu reuşesc să controleze, să ofere un echilibru în spaţiul informaţional”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a mai anunțat că la Cotroceni a fost înființată o structură care se va ocupa de problemele din spațiul informațional. Aceasta funcționează în cadrul Departamentului de Securitate Națională, iar în prezent se fac angajări.