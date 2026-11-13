„Nu, Mucușor, stai jos, 4!” Internauții se întreabă de ce nu e înfierată și șefa TVR care i-a adus injurii

Președintele Nicușor Dan a declanșat o amplă dezbatere publică după ce a interzis participarea ziaristului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă. Șeful statului a motivat decizia prin prezența unor insulte la adresa sa. Pe acest fond, utilizatorii rețelelor de socializare au reacționat rapid.

O postare devenită virală aduce în prim-plan o situație similară. Internauții au distribuit o listă cu apelative jignitoare folosite în trecut de Sorina Matei. Aceasta ocupă în prezent funcția de director general al Societății Române de Televiziune (TVR). Numirea ei la conducerea postului public a fost propusă de reprezentanții partidului AUR și validată ulterior prin votul parlamentarilor PSD.

Lista invectivelor și reacția publicului

Imaginea distribuită pe social media, expune clar vocabularul utilizat de șefa TVR. Lista cuprinde expresii extrem de dure la adresa președintelui. Printre invectivele scrise și spuse în spațiul public se numără apelative precum „Mucușor” și „Jeg”. Autoarea postărilor a folosit și formulări precum „O varză totală în capul lui” sau „Leșinătura de la Cotroceni”.

Atacurile verbale au vizat și o presupusă lipsă de pregătire a șefului statului. Lista prezintă expresiile „Nu, Mucușor, stai jos, 4” și „Desenați-i Constituția, că văd că omul e paralel”. Alte formulări consemnate în spațiul public includ sintagmele „Zici că a trăit într-o scorbură și l-ați scos din beznă” sau „Mucușor este efectiv bătut în cap”. Directorul TVR a mai utilizat expresiile „Jegoșeniile lui Nicușor Dan”, „Aplauze mucușorilor cu low IQ” și „Nicușor Mucușor”.

Textul care însoțește această listă lansează o întrebare directă către Administrația Prezidențială. Internauții întreabă cum va proceda șeful statului în acest caz specific. Oamenii așteaptă o reacție oficială și se întreabă dacă Nicușor Dan va interzice accesul televiziunii publice la Cotroceni, pe fondul invectivelor aduse de Sorina Matei la adresa președintelui. Comentariile din mediul online evidențiază o aparentă lipsă de reacție față de șefa TVR. Internauții cer explicații pentru lipsa unei sancțiuni similare cu cea aplicată în cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele, interzis la Cotroceni.