Preşedintele Nicuşor Dan s-a întrebat, joi seară, „câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”, referindu-se la acuzaţiile liderului AUR, George Simion, că ar fi intervenit în oprirea protestului din weekend din Capitală.

„Nu vreau să comentez. Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă, întrebat despre acuzaţiile liderului AUR că ar fi intervenit pentru oprirea protestului din Capitală.

Nicuşor Dan a adăugat că lumea pur şi simplu nu ar trebui să mai ia în seamă astfel de declaraţii.

„Spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică… La un moment dat, eu cred că lumea pur şi simplu n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a declarat Nicuşor Dan.

Acuzațiile lui George Simion

George Simion, preşedintele AUR, a afirmat, miercuri, că România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale, iar acest fapt a devenit foarte clar după conferinţa de presă a preşedintelui Nicuşor Dan.

„Deşi atributul său constituţional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi”, a transmis George Simion într-o postare video pe Facebook.

Preşedintele AUR mai transmite că este datoria sa, ca lider al opoziţiei, să fie în stradă alături de români.

„Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului”, a spus Simion.

„Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mijloace, tot prin violenţă.

Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroşi. Nu vă temeţi, niciodată dictatorii nu au sfârşit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă”, a completat Simion.

Marţi, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-o conferinţă de presă, că, din ce a văzut, fără să cunoască în detaliu dosarul, pare că Primăria Bucureşti are dreptate să nu autorizeze protestul de sâmbătă.

El a mai arătat că nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-şi asume o manifestaţie pentru ele şi, în acelaşi timp, pe toate reţelele sociale să se facă o mare mobilizare.