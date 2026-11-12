Rogobete trimite Corpul de control în 25 de ambulatorii din 13 orașe, după sesizările pacienților: „Nu este o vânătoare de vrăjitoare”

Anunțul a fost făcut joi seara, într-o postare pe Facebook, în care Rogobete le-a mulțumit celor care i-au scris, inclusiv pe adresa oficială a Ministerului Sănătății, pentru a reclama probleme întâlnite în sistemul medical.

Cu acest prilej, oficialul de la Sănătate i-a încurajat pe români să continue să transmită sesizări și a spus că experiențele pacienților trebuie să ducă la măsuri concrete.

Verificările vor avea loc în 13 orașe, de la București la Baia Mare

Echipele reunite ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății și Corpului de Control al CNAS vor ajunge în ambulatorii din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.

Controalele vor acoperi atât unități publice, cât și private, însă ministrul nu a nominalizat instituțiile vizate și nu a anunțat calendarul verificărilor.

Rogobete a precizat că sesizările primite sunt tratate cu seriozitate și că vor fi verificate cât mai multe dintre situațiile semnalate, insistând că demersul nu este îndreptat împotriva personalului medical, ci urmărește identificarea neregulilor care pot afecta accesul pacienților la servicii.

Rogobete: Abaterile vor fi sancționate dacă se confirmă

„Vreau să fie foarte clar: nu este o vânătoare de vrăjitoare! Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancționăm abaterile acolo unde acestea se confirmă și să reducem practicile care afectează accesul pacienților la servicii medicale”, a transmis ministrul.

În același mesaj, Rogobete a afirmat că pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, corecte și transparente și că regulile trebuie respectate de toate unitățile.

„Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greșită despre determinarea mea!”, a adăugat el, încurajându-i pe pacienți să continue să semnaleze problemele.

Nu este prima dată când Alexandru Rogobete încearcă să verifice problemele semnalate de pacienți pornind de la propriile sesizări. La începutul lunii noiembrie, ministrul a povestit că a sunat la mai multe spitale publice pentru a obține o programare la neurologie pentru «bunica» sa.

A spus atunci că a întâmpinat situații diferite: în unele unități a găsit locuri disponibile, în altele a avut dificultăți. Demersul a venit după ce primise reclamații de la pacienți care spuneau că nu reușesc să ajungă la un medic specialist, iar Rogobete a anunțat verificări privind programările, pontajele medicilor și activitatea ambulatoriilor.

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