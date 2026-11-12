Rogobete trimite Corpul de control în 25 de ambulatorii din 13 orașe, după sesizările pacienților: „Nu este o vânătoare de vrăjitoare”

După sesizările pacienților, Alexandru Rogobete trimite echipe comune de control în aproximativ 25 de ambulatorii din țară. Verificările vor viza unități publice și private din 13 orașe. Ministrul a transmis și un avertisment ferm celor care nu respectă regulile.

Madalina Bahrim
Rogobete trimite Corpul de control în 25 de ambulatorii din 13 orașe, după sesizările pacienților: „Nu este o vânătoare de vrăjitoare”

Sursa FOTO: Alexandru Rogobete / Facebook

După sesizările pacienților, Alexandru Rogobete trimite echipe comune de control în aproximativ 25 de ambulatorii din țară. Verificările vor viza unități publice și private din 13 orașe. Ministrul a transmis și un avertisment ferm celor care nu respectă regulile.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat ordinele pentru declanșarea unor controale comune ale Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în aproximativ 25 de locații din țară. Verificările vor viza ambulatorii publice și private din București și alte 12 reședințe de județ, iar ministrul spune că echipele vor analiza neregulile semnalate de pacienți și vor sancționa abaterile care se confirmă.

Anunțul a fost făcut joi seara, într-o postare pe Facebook, în care Rogobete le-a mulțumit celor care i-au scris, inclusiv pe adresa oficială a Ministerului Sănătății, pentru a reclama probleme întâlnite în sistemul medical.

Cu acest prilej, oficialul de la Sănătate i-a încurajat pe români să continue să transmită sesizări și a spus că experiențele pacienților trebuie să ducă la măsuri concrete.

Verificările vor avea loc în 13 orașe, de la București la Baia Mare

Echipele reunite ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății și Corpului de Control al CNAS vor ajunge în ambulatorii din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.

Controalele vor acoperi atât unități publice, cât și private, însă ministrul nu a nominalizat instituțiile vizate și nu a anunțat calendarul verificărilor.

Rogobete a precizat că sesizările primite sunt tratate cu seriozitate și că vor fi verificate cât mai multe dintre situațiile semnalate, insistând că demersul nu este îndreptat împotriva personalului medical, ci urmărește identificarea neregulilor care pot afecta accesul pacienților la servicii.

Rogobete: Abaterile vor fi sancționate dacă se confirmă

„Vreau să fie foarte clar: nu este o vânătoare de vrăjitoare! Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancționăm abaterile acolo unde acestea se confirmă și să reducem practicile care afectează accesul pacienților la servicii medicale”, a transmis ministrul.

În același mesaj, Rogobete a afirmat că pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, corecte și transparente și că regulile trebuie respectate de toate unitățile.

„Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greșită despre determinarea mea!”, a adăugat el, încurajându-i pe pacienți să continue să semnaleze problemele.

Nu este prima dată când Alexandru Rogobete încearcă să verifice problemele semnalate de pacienți pornind de la propriile sesizări. La începutul lunii noiembrie, ministrul a povestit că a sunat la mai multe spitale publice pentru a obține o programare la neurologie pentru «bunica» sa.

A spus atunci că a întâmpinat situații diferite: în unele unități a găsit locuri disponibile, în altele a avut dificultăți. Demersul a venit după ce primise reclamații de la pacienți care spuneau că nu reușesc să ajungă la un medic specialist, iar Rogobete a anunțat verificări privind programările, pontajele medicilor și activitatea ambulatoriilor.

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