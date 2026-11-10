Rogobete ia în calcul concedierea medicilor care pleacă de la stat la privat în timpul programului de lucru

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în calcul concedierea medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de terminarea programului pentru a lucra în cabinetele private. Oficialul a anunțat că verificările aflate în desfășurare ar putea duce la modificarea legislației și la introducerea unor sancțiuni mai dure pentru medicii care nu își respectă programul.
Declarațiile au fost făcute luni seară, la Euronews România. Ministrul a explicat că autoritățile încearcă să identifice problemele care împiedică pacienții să beneficieze de consultații în spitalele de stat.
Rogobete: „Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă”
Alexandru Rogobete susține că investițiile în infrastructura medicală nu au dus întotdeauna la îmbunătățirea accesului pacienților la consultații. Din acest motiv, Ministerul Sănătății desfășoară controale pentru a identifica neregulile și pentru a stabili dacă sunt necesare schimbări legislative.
„Din păcate, creșterea infrastructurii nu se regăsește neapărat în creșterea accesului. Pentru a putea face o modificare legislativă abruptă, am nevoie de o justificare puternică, iar această justificare o pot efectua doar din aceste controale”, a declarat ministrul.
Potrivit acestuia, verificările urmăresc și sancționarea personalului medical care nu respectă programul de lucru sau măsurile adoptate pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate.
„Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă pentru cei care își părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului”, a avertizat Rogobete.
Ministrul a precizat că astfel de situații apar mai ales în cazul medicilor care dețin propriile cabinete private. Acesta susține că problemele sunt mai puțin întâlnite în marile rețele medicale private, unde activitatea angajaților este monitorizată mai atent.
„Dau un exemplu. Cardiolog, care are la colțul blocului un cabinet propriu care la ora 11 pleacă în cabinetul lui cu tot cu pacienți. Aici apare frustrarea cea mai mare, și a pacienților, dar și a mea”, a explicat ministrul Sănătății.
Rogobete a amintit că ministerul a majorat tarifele pentru serviciile din ambulatoriu și a flexibilizat programul medicilor. Cu toate acestea, spune el, există în continuare angajați care nu respectă regulile. Oficialul a subliniat că nu dorește să generalizeze și că în spitalele publice lucrează numeroși medici care fac gărzi suplimentare sau rămân peste program. În schimb, pentru cei care continuă să ignore obligațiile profesionale, consideră că ar putea fi necesare sancțiuni mai severe.
Ministrul a încercat să obțină o programare pentru „bunica”. La Colentina a fost trimis la privat
Anunțul vine după ce Alexandru Rogobete a făcut, săptămâna trecută, un experiment pentru a verifica accesul pacienților la consultații în sistemul public. Ministrul a sunat la mai multe spitale din Timișoara, Constanța, Sibiu, Iași și București, pretinzând că dorește să obțină o programare medicală pentru bunica sa.
Rezultatele au fost diferite de la un spital la altul. În unele unități medicale, ministrul a reușit să obțină o programare, în timp ce în altele s-a lovit de dificultăți.
4 comentarii
As recomanda dlui ministru, sa se puna in locul unui asigurat. Unii platesc lunar 500, 1000, 1500 de lei si mai mult altii si nu primesc nimic de la stat. Servicii medicale, medicamente, ceva pentru ce cotizeaza. Si daca ajungi intr-un final la sistem si primesti raspunsuri de genul – la medicul de familie, de ce nu ati anuntat ca veniti, noi suntem foarte ocupati, asta dupa ce ani de zile nu l-ai deranjat cu nimic, la doctorul specialist zice, e final de luna dar esti pe 17 ale lunii de fapt si zice nu am aia, nu am aia, nu ai gratuitate, cum te simti? Cum? Eu platesc cam 1600 de lei la sanatate, probabil sotia da si ea vreo 1200 de lei si de 30 de ani nu am beneficiat personal decat de vreo 3-4 vizite la medicul de familie, iar la singura interventie in urma cu vreo 10-12 ani, pentru cauterizarea unui chist in talpa am platit anestezicul. Bai pe bune, de ce mai avem acest minister si ministru sanatatii? Ce primesc asiguratii? Nici macar un multumesc la final de an. ANAF-ul te cauta pentru cativa zeci de lei daca esti dator si blocheaza conturile, la astia le dai luna de luna sute de lei si … aia e. Mai vreti ceva? Rata la casa este mai mica decat suma care o dau la sanatate doar eu si totusi nu primesc nimic in schimb. Sa inteleg ca la 70-80 de ani daca ajung, atunci voi primi respect? Nu cred, am vazut cum sunt tratati cei care au trecut de 70 prin spitale. Hai domnule, dar ce mai vrei sunt tineri care au nevoi serioase. Lasa asa ca e ok. Mai exact duci pe picioare batranetile pana cazi. Aia e.
Eu asa vad ca ar trebui sa fie. Esti asigurat si cu cotizatii la zi? La farmacie in baza CNP sa ai reducere lunar in valoare macar de 20% din cat cotizezi pentru sistem la medicamente de baza, paracetamol, aspirina, algocalmin, pentru o gripa, o raceala, etc. Ai ajuns la urgente, la un spital de stat, pe baza CNP, platesti asigurare la zi, ai prioritate la programare aparate, tratamente. Daca esti coasigurat, treci in planul 2 mai astepti, daca nu ai cotizat dar este la urgente, e altceva tratament, dar daca nu e grav, in planul 3. Ca multi romi si altii certati cu munca merg la urgente pentru raceala si chestii minore, ca nu sunt asigurati, iar acolo ceva trebuie sa le dea. Ca asigurat, dupa 20-30 de ani de bagat bani in sistem, daca ai o interventie la dinti, sa fie o reducere macar, la ochelari la fel, o operatie la ochi laser sa fie decontata macar pana la o anumita valoare, decenta. Nu daca operatia este 15000 de lei tu statul sa dai 1700 de lei, aia e bataie de joc.
Asa ca noul domn ministru are de ce se apuca daca vrea sa faca echitate in sistem.
E de bine, e de rau, nu vad sa comenteze nimeni. Ne pasa de merdenele si can can. Parerea mea este ca da, e corect sau ar trebui facut ceva. Exista un conflict de interese la mijloc, unul nu se mai satura de bani, doctorul, si celalalt, pacientul, dupa ce plateste 1500-2000 de lei pe luna la sanatate nu primeste decat o recomandare la cabinetul privat, ca la stat nu mai e nici substanta si aparatul este stricat sau o viitoare programare peste cateva luni. Aici e problema. Daca la stat este cum este, de ce mai stai? Sa iei salariul si de acolo si apoi astepti pacientul dincolo peste drum, cu alti bani. Ar trebui obligatoriu la intrarea in spital de serviciu sa fie camere si un card control si gata, s-a terminat cu jongleriile. Era prin Iasi un doctor pe la Cuza Vodă, era in 2 locuri medic specialist, in vreo 3 consilii de administratie si profesor la universitate, ridica in urma cu vreo 8-10 ani 4-50000 de lei noi lunar. Adica vreo 500 de mil veci, sa consteintizeze lumea. Cine stie cate smecherii mai facea, pe filiere medicamente, substante dezinfectante, recomandari anumite cabinete etc.
Mi se pare normal.
La privat asa ceva este de neinchipuit, sa pleci de la program (in timp ce esti platit) la alt loc de munca. De la privat poate pleca in timpul programului pentru care e platit la alt loc de munca? Accepta asta unitatea medicala privata care-l platese ?Totusi cum explica doftorii astia ca pot fi in doua locuri deodata?!
Mi se pare mie sau si doftorii dar si conducerea unitatii medicale ar trebui sa faca bulau ptr ca primesc pe stat de plata/dau bani pe stat de plata ptr munca neprestata?!
Ce inseamna a lua in calcul ceva, daca da cu zecimale ? Angajat medic la stat si la privat este o aberatie evidenta, trebuie interzisa. Este ca si cum l-ai pune sef civil la SRI pe sotul Olgutei Vasilescu.