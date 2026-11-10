Rogobete ia în calcul concedierea medicilor care pleacă de la stat la privat în timpul programului de lucru

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în calcul concedierea medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de terminarea programului pentru a lucra în cabinetele private. Oficialul a anunțat că verificările aflate în desfășurare ar putea duce la modificarea legislației și la introducerea unor sancțiuni mai dure pentru medicii care nu își respectă programul.

Declarațiile au fost făcute luni seară, la Euronews România. Ministrul a explicat că autoritățile încearcă să identifice problemele care împiedică pacienții să beneficieze de consultații în spitalele de stat.

Rogobete: „Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă”

Alexandru Rogobete susține că investițiile în infrastructura medicală nu au dus întotdeauna la îmbunătățirea accesului pacienților la consultații. Din acest motiv, Ministerul Sănătății desfășoară controale pentru a identifica neregulile și pentru a stabili dacă sunt necesare schimbări legislative.

„Din păcate, creșterea infrastructurii nu se regăsește neapărat în creșterea accesului. Pentru a putea face o modificare legislativă abruptă, am nevoie de o justificare puternică, iar această justificare o pot efectua doar din aceste controale”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, verificările urmăresc și sancționarea personalului medical care nu respectă programul de lucru sau măsurile adoptate pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate.

„Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă pentru cei care își părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului”, a avertizat Rogobete.

Ministrul a precizat că astfel de situații apar mai ales în cazul medicilor care dețin propriile cabinete private. Acesta susține că problemele sunt mai puțin întâlnite în marile rețele medicale private, unde activitatea angajaților este monitorizată mai atent.

„Dau un exemplu. Cardiolog, care are la colțul blocului un cabinet propriu care la ora 11 pleacă în cabinetul lui cu tot cu pacienți. Aici apare frustrarea cea mai mare, și a pacienților, dar și a mea”, a explicat ministrul Sănătății.

Rogobete a amintit că ministerul a majorat tarifele pentru serviciile din ambulatoriu și a flexibilizat programul medicilor. Cu toate acestea, spune el, există în continuare angajați care nu respectă regulile. Oficialul a subliniat că nu dorește să generalizeze și că în spitalele publice lucrează numeroși medici care fac gărzi suplimentare sau rămân peste program. În schimb, pentru cei care continuă să ignore obligațiile profesionale, consideră că ar putea fi necesare sancțiuni mai severe.

Ministrul a încercat să obțină o programare pentru „bunica”. La Colentina a fost trimis la privat

Anunțul vine după ce Alexandru Rogobete a făcut, săptămâna trecută, un experiment pentru a verifica accesul pacienților la consultații în sistemul public. Ministrul a sunat la mai multe spitale din Timișoara, Constanța, Sibiu, Iași și București, pretinzând că dorește să obțină o programare medicală pentru bunica sa.

Rezultatele au fost diferite de la un spital la altul. În unele unități medicale, ministrul a reușit să obțină o programare, în timp ce în altele s-a lovit de dificultăți.