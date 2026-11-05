VIDEO Rogobete a făcut pe pacientul și a sunat la spitale. Cât de greu ajung românii la medic

Ministrul Sănătății a sunat la mai multe spitale publice din România. Rogobete a făcut un experiment, încercând să obțină o programare la neurologie pentru „bunica” sa. Demersul a venit după ce mai mulți pacienți s-au plâns că nu reușesc să ajungă la medicii specialiști. În timp ce unele spitale au oferit programări rapide, în altele fie nu existau locuri, fie la capătul telefonului nu ridica nimeni receptorul. În urma apelurilor, ministrul a anunțat controale extinse în ambulatoriile de specialitate, inclusiv la Spitalul Colentina din București.

„Mulți pacienți mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile”, a explicat ministrul pe Facebook.

Programări disponibile de a doua zi, dar și spitale fără locuri pentru pacienți

În unele unități medicale, angajații au răspuns și au oferit variante de programare pentru zilele următoare. La unul dintre spitalele contactate, ministrului i s-a comunicat că prima programare disponibilă era chiar a doua zi de la 15:30.

Situația a fost diferită în alte unități medicale. La un alt spital, Rogobete a aflat că toate locurile pentru consultațiile de neurologie din noiembrie erau ocupate. Angajata i-a recomandat o altă unitate.

Probleme la Spitalul Colentina. Rogobete anunță verificări

Una dintre situațiile care au atras atenția ministrului a fost cea de la Spitalul Colentina din București. Potrivit acestuia, în locul unei programări în ambulatoriul spitalului, i-a fost recomandată o clinică din afara unității medicale. Rogobete a anunțat că această situație va fi verificată de Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

Probleme au apărut și în cazul unui spital din Sibiu. În timpul discuției telefonice, ministrul a aflat că programările pentru luna decembrie urmau să fie deschise abia în noiembrie, iar locurile disponibile erau limitate.

„Deci la Sibiu, dacă ai o problemă, te poți programa doar la finalul lunii pentru luna următoare. În regulă. Vom suna managerul de la Sibiu în curând”, a reacționat Rogobete.

Ministrul a criticat modul în care unele spitale gestionează accesul pacienților la consultațiile de specialitate. Acesta consideră că problemele administrative nu ar trebui să împiedice oamenii să ajungă la medic.

„Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist!”, a scris Rogobete.

Ministerul Sănătății începe controale extinse în ambulatoriile de specialitate

În urma celor constatate, ministrul Sănătății a anunțat declanșarea unor controale extinse în spitalele publice. Verificările vor fi făcute de Corpul de Control al ministerului și vor viza organizarea programărilor, pontajele personalului și activitatea ambulatoriilor de specialitate.

„Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății, pentru verificarea programărilor, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate. Vom verifica inclusiv situația semnalată la Spitalul Colentina, începând chiar de acum!”, a transmis ministrul.

„Am spus clar că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că „fentează” regulile, se înșeala!”, a avertizat ministrul.

Acesta a subliniat că managerii spitalelor trebuie să organizeze serviciile medicale astfel încât pacienții să poată beneficia de consultații fără obstacole administrative.

„Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligația să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcționeze”, a precizat Rogobete.

Ministrul a anunțat că va continua să verifice personal modul în care funcționează sistemele de programare și că va interveni în unitățile medicale unde vor fi descoperite nereguli.

„Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcționează, voi interveni! O să fie bine!”, și-a încheiat Rogobete mesajul.