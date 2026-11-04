Mirabela Grădinaru, vizită pe șantierul primei clinici de diabet pentru copii din România. Ministrul Sănătății anunță schimbări legislative pentru finanțarea spitalelor

Mirabela Grădinaru a vizitat marți, 3 noiembrie, șantierul primei clinici universitare integrate de diabet pentru copii din România, amenajată la Spitalul Clinic CF2 din București. Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 40%, iar inaugurarea este programată pentru martie 2027. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificări legislative pentru finanțarea spitalelor universitare.

„Ca mamă, ca părinte, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil este bolnav. În acele clipe apar foarte multe întrebări, foarte multe temeri și nevoia de a găsi oameni care să te îndrume, care să-ți redea încrederea că vei putea merge mai departe. Când vorbim despre diabet și boli metabolice, nu vorbim doar despre un diagnostic: vorbim despre copii care vor să se joace, să învețe, să se bucure de copilărie. Unul dintre mesajele cele mai importante pe care acest proiect îl dă este că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”, a declarat Mirabela Grădinaru, conform Libertatea.

Noua clinică este amenajată într-un spațiu al Spitalului CF2 care a rămas nefolosit timp de aproximativ 15 ani. Proiectul este realizat cu sprijinul organizației Salvați Copiii, al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și al conducerii spitalului. Investiția estimată a crescut de la 1,3 milioane la 1,5 milioane de euro. Până în prezent, din donații și sponsorizări au fost strânși aproximativ 500.000 de euro.

Potrivit Gabrielei Alexandrescu, președintele executiv al Salvați Copiii, lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii martie 2027. Clinica va avea o suprafață de aproape 1.000 de metri pătrați și va putea primi anual între 1.000 și 1.500 de copii. Pacienții vor beneficia de servicii de diabetologie, endocrinologie, nutriție și psihologie, precum și de monitorizare cu ajutorul senzorilor.

Alexandru Rogobete promite modificarea legislației pentru finanțarea spitalelor universitare

Ministrul Sănătății a anunțat că legislația va fi modificată pentru a permite finanțarea unităților medicale aflate în subordinea universităților.

„Spitalul CF2 transferat în subordinea Universității de Medicină este o noutate, o rețea nouă de spitale. Pentru acest lucru este nevoie de o modificare legislativă, astfel încât Ministerul Sănătății să poată transfera fonduri pentru echipamente și investiții în unitățile care nu aparțin rețelei proprii, exact cum facem cu spitalele consiliilor județene. Aceasta este promisiunea pe care o fac: în această săptămână propunem modificarea legislativă și vom asigura finanțarea echipamentelor medicale”, a declarat ministrul.

Pompe și senzori de insulină, direct din farmacii. Ce schimbări pregătește Ministerul Sănătății

Rogobete a anunțat și intenția de a simplifica procedurile prin care persoanele cu diabet pot obține pompe de insulină și senzori pentru monitorizarea glicemiei. În prezent, pacienții trebuie să parcurgă mai multe etape administrative, iar unii ajung să aștepte chiar și un an pentru dispozitivele medicale de care au nevoie.

„Este anormal să plimbăm pacienții cu diabet de la o ușă la alta, la tot felul de cabinete din ambulatoriu, doar ca să-și procure senzorii și pompele de insulină. Oricum statul le plătește. Îmi doresc să deschidem circuitul în farmaciile cu lanț deschis, ca omul să meargă direct la farmacie să le ridice, fără să mai parcurgă acest traseu ultrabirocratic.”

Totodată, Rogobete a criticat Planul Național de Diabet, despre care susține că este prea complicat pentru a putea fi aplicat în sistemul medical românesc.

„Acest plan nu a fost pus în aplicare pentru că a fost un basm, un roman!”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că ministerul pregătește un document mai scurt, cu obiective și indicatori care să poată fi urmăriți și evaluați. În România sunt peste 4.000 de copii diagnosticați cu diabet de tip 1. Campania de strângere de fonduri pentru finalizarea clinicii de la Spitalul CF2 continuă.