Bucovina și Dealu Mare, promovate pentru turiștii britanici. Ce mai prezintă România la Londra

Din nou la Londra, la nivel de ministru

Pentru prima dată după cel puțin șase ani, România este reprezentată la World Travel Market Londra la nivel de ministru, a subliniat Daniel Zamfir. Ministrul a explicat și miza participării este să ieșim din conul de umbră al ultimilor ani și să ocupăm locul pe care îl merităm pe harta turismului mondial”, se arată într-un comunicat.

Potrivit lui Zamfir, delegația caută atât parteneri care să aducă turiști în România, cât și investitori care să sprijine dezvoltarea turismului românesc.

La standul României, alături de diplomați

În prima zi a târgului, Daniel Zamfir a vizitat standul național, însoțit de E.S. Laura Popescu, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și de Nicoleta-Loredana Teodorovici, consulul general al României la Manchester.

Discuții cu Spania și cu aeroportul din Miam

Pe agenda ministrului s-a aflat și o întrevedere bilaterală cu Rosario Sánchez Grau, secretar de stat în Ministerul Industriei și Turismului din Spania.

Invitat de oficialul spaniol, Zamfir a luat parte și la un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului feroviar din provincia Toledo.

O altă întâlnire a avut loc cu Emir Pineda, directorul Miami International Airport, iar discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării în turism și în conectivitatea aeriană.

Legătura cu reprezentanții aeroportului din Miami fusese stabilită săptămâna trecută, când MEDAT a participat la World Travel Expo Miami, arată sursa citată.

Turiștii britanici, în top 10

Participarea de la Londra urmărește promovarea destinațiilor românești în Marea Britanie, care se numără printre cele mai importante piețe de proveniență a turiștilor străini pentru România.

Potrivit comunicatului, piața britanică se află în primele zece atât ca număr de sosiri, cât și ca număr de înnoptări.

Bucovina, Dealu Mare și dansuri oltenești

Pe standul național sunt prezentate destinații ca Bucovina, Craiova, Constanța și Mamaia, Dealu Mare și Transilvania, cu accent pe patrimoniul cultural, pe city break-uri, pe turismul vitivinicol și pe experiențele în natură.

Prezentărilor li se adaugă momente artistice ale Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj, care aduce în fața vizitatorilor portul popular și dansurile tradiționale oltenești.

În paralel, pe ecranele standului sunt difuzate spoturile campaniei de promovare turistică de pe BBC World News, derulată între 1 și 29 noiembrie 2026: „Romania, So Much More Than Dracula!”, „Wild Romania” și „Sounds Like Romania”.

Summitul miniștrilor turismului

Din programul ministrului la Londra face parte și Summitul Miniștrilor Turismului, organizat în parteneriat cu UN Tourism și World Travel & Tourism Council (WTTC), conform aceleiași surse.

Un semnal pentru operatorii din turism

Daniel Zamfir a prezentat participarea sa și ca pe un gest de sprijin pentru operatorii români care promovează destinațiile din țară.

„Prezența mea aici este și un semnal de susținere pentru operatorii români care promovează destinațiile noastre. Îmi doresc ca aceștia să simtă că au sprijinul ministerului și că turismul este o prioritate”, a conchis ministrul.