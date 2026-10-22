„Înseamnă empatie. Înseamnă încurajare.” Mesajul emoționant al Mirabelei Grădinaru pentru personalul medical

Declarațiile au fost publicate pe platforma „România în Lumină”, într-un mesaj dedicat evenimentului care a marcat 25 de ani de activitate ai organizației.

Mirabela Grădinaru a subliniat că îngrijirea medicală nu se limitează la tratamente și proceduri, ci presupune și sprijin emoțional, încurajare și atenție față de pacient.

Mirabela Grădinaru: „Actul medical înseamnă mai mult decât cunoștințe și competență”

În mesajul transmis la conferință, Mirabela Grădinaru a pus accent pe dimensiunea umană a profesiei medicale și pe felul în care personalul medical îi poate ajuta pe pacienți să treacă prin perioade dificile.

„Actul medical înseamnă mai mult decât cunoștințe și competență. Înseamnă empatie. Înseamnă încurajare. Înseamnă capacitatea de a reda unui om speranța și încrederea în propriile puteri”, a transmis partenera președintelui Nicușor Dan.

„Asistenții medicali și moașele oferă sprijin, liniște și încredere”

Mirabela Grădinaru a vorbit și despre rolul asistenților medicali și al moașelor în diferite etape ale vieții, de la naștere până la perioadele marcate de boală și recuperare. Aceștia sunt alături de pacienți în momente în care sprijinul unui profesionist poate conta nu doar pentru îngrijirea medicală, ci și pentru felul în care oamenii fac față situației prin care trec.

„Dincolo de tratamente și proceduri, asistenții medicali și moașele oferă sprijin, liniște și încredere. Sunt alături de oameni la naștere, în perioadele dificile ale bolii, în procesul de recuperare și în numeroase alte momente în care grija unui profesionist poate schimba felul în care un pacient își trăiește experiența medicală”, a transmis aceasta.

Apelul Mirabelei Grădinaru: „Le datorăm respect și recunoștință”

Partenera președintelui a transmis și un mesaj de apreciere pentru munca depusă zilnic de asistenții medicali și de moașe, subliniind importanța profesionalismului și a implicării lor în îngrijirea pacienților.

„Pentru profesionalismul, dedicarea și omenia cu care sunt alături de oameni, în fiecare zi, le datorăm respect și recunoștință”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

OAMGMAMR a sărbătorit 25 de ani de activitate

Conferința aniversară a fost organizată sub motto-ul „Un sfert de secol de excelență și dedicare” și a marcat împlinirea a 25 de ani de activitate a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Evenimentul a adus în prim-plan contribuția unei categorii profesionale esențiale pentru funcționarea sistemului de sănătate. Asistenții medicali și moașele îi însoțesc pe pacienți în diferite etape ale îngrijirii, de la naștere și tratament până la recuperare, iar activitatea lor presupune competență, responsabilitate și empatie.