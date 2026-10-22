VIDEO Bătaie în Parlamentul Albaniei, pe fondul protestelor împotriva premierului Edi Rama. Peste 300 de persoane au fost rănite

Bătaie în Parlamentul Albaniei! Deputații s-au încăierat, iar protestatarii cer demisia premierului Edi Rama.

Madalina Bahrim
VIDEO Bătaie în Parlamentul Albaniei, pe fondul protestelor împotriva premierului Edi Rama. Peste 300 de persoane au fost rănite

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Bătaie în Parlamentul Albaniei! Deputații s-au încăierat, iar protestatarii cer demisia premierului Edi Rama.

Deputații albanezi au ajuns să se răfuiască în plenul Parlamentului, în timp ce opoziția cerea oprirea ședinței și acuza autoritățile de violențe împotriva manifestanților. Incidentele au avut loc joi, după o săptămână de tensiuni la Tirana, în care studenți și alți protestatari au cerut demisia premierului Edi Rama. În confruntările din ultimele zile au fost rănite peste 300 de persoane, inclusiv numeroși polițiști, iar zeci de manifestanți au fost arestați, potrivit informațiilor transmise de AFP, preluate de News.ro.

Încăierări în Parlament, după ce opoziția a cerut oprirea ședinței

Violențele au izbucnit joi, în timpul unui vot, când mai mulți deputați ai opoziției s-au adunat în fața pupitrului președintelui Parlamentului și au cerut întreruperea ședinței. Pentru a-și susține acuzațiile privind intervențiile poliției împotriva protestatarilor, aceștia au arătat fotografii cu fața și rănile unui manifestant despre care au afirmat că fusese bătut de agenți.

Situația a escaladat după ce deputații opoziției au aruncat cu apă și hârtii în direcția președintelui Parlamentului, moment în care au izbucnit confruntări cu alți parlamentari.

AFP scrie că nu ar fi pentru prima dată când are loc un astfel de incident în legislativul din Albania.

Liderul opoziției, Sali Berisha, șeful Partidului Democrat, a declarat într-un comunicat că „deputații opoziției au decis azi să fie vocea revendicărilor studenților”.

De cealaltă parte, deputatul socialist Pirro Vengu a acuzat opoziția, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că încearcă „să folosească tulburările drept o cale de revenire la putere”.

Studenții pregătesc un nou protest și cer demisia premierului

Tot joi, câteva sute de persoane s-au adunat în fața Parlamentului, în timp ce deputații se aflau în ședință. De această dată, manifestația s-a desfășurat fără confruntări, iar miercuri seara, pe străzile din Tirana, au fost semnalate doar incidente minore.

Mișcarea de protest a studenților a anunțat o nouă mobilizare pentru sâmbătă, când este programată o adunare la nivel național.

Studenții cer mai mult sprijin pentru educație și demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție.

Amintim că mișcarea antiguvernamentală din Albania a început în luna mai, pe fondul nemulțumirilor legate de un proiect turistic controversat, asociat cu familia președintelui american Donald Trump. De atunci, protestele au continuat, iar revendicările s-au concentrat atât asupra acuzațiilor de corupție la adresa premierului Edi Rama, cât și asupra cererilor privind sprijinirea educației.

Bilanțul confruntărilor din ultimele zile a depășit 300 de răniți, printre care se numără numeroși polițiști. De asemenea, zeci de protestatari au fost arestați, pe fondul escaladării tensiunilor dintre manifestanți și autorități.

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