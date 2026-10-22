Un nou virus a trecut de la animale la om. Pacientul infectat cu virusul Shamonda a murit în Franța

ECDC a anunțat că „monitorizează îndeaproape situația” și se află în contact cu autoritățile franceze și cu partenerii europeni pentru a evalua posibilele implicații asupra sănătății publice.

Potrivit instituției, pacientul suferea de o boală gravă care îl făcea „mai susceptibil la infecții și complicații decât populația generală”.

ECDC precizează că investigațiile privind legătura dintre virus și deces, precum și modul în care persoana a contractat infecția, sunt încă în curs.

Deocamdată, acesta este singurul caz uman raportat. Informațiile publicate de ECDC nu stabilesc că virusul Shamonda a provocat moartea pacientului și nici nu indică dacă există transmitere de la om la om.

Virusul Shamonda, detectat la animale în mai multe țări europene

Virusul Shamonda a fost detectat pentru prima dată la animale de fermă din Europa în vara anului 2026, potrivit ECDC.

Semnele clinice la animale au fost raportate începând din iunie, iar virusul a fost identificat la sfârșitul lunii iulie. Ulterior, SHAV a fost detectat la animale de fermă în Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Elveția, precum și în Jersey. ECDC precizează că virusul fusese identificat anterior și la animale din afara Europei.

În mod obișnuit, virusul se transmite între animale prin înțepăturile unor musculițe hematofage din genul Culicoides. Totuși, instituția europeană subliniază că specia de musculiță implicată în transmiterea din cazul uman raportat în Franța nu este cunoscută în acest moment.

ECDC mai arată că aceste insecte sunt, în general, mai active în Europa din primăvară până toamna, însă activitatea lor diferă în funcție de specie, zonă și condițiile meteorologice. Pe măsură ce temperaturile scad, activitatea majorității speciilor de musculițe hematofage este în diminuare.

Ce măsuri iau autoritățile europene

ECDC urmărește evoluția situației în colaborare cu Comisia Europeană și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), instituție care se ocupă de aspecte legate de sănătatea animalelor și siguranța alimentară la nivelul Uniunii Europene, iar centrul european lucrează cu laboratorul de referință al UE relevant pentru a consolida capacitatea de testare și pentru a sprijini statele membre în identificarea eventualelor cazuri suplimentare.

ECDC afirmă că Uniunea Europeană dispune de o infrastructură solidă de sănătate publică și că instituția colaborează cu toate statele membre pentru a consolida planurile de răspuns.