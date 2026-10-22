Grupare de traficanți de heroină din Ferentari, destructurată de DIICOT. Capul rețelei „de familie”, o femeie de 57 de ani. 972 doze de heroină, confiscate

Douăsprezece persoane au fost reținute de procurorii antimafia pentru trafic de droguri de mare risc, în speță de heroină.

Nouă bărbați și 3 femei cu vârste între 32 și 57 de ani sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Capul rețelei era o femeie de 57 de ani.

În sarcina a 4 dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

Gruparea acționa de la începutul anului 2026 cu precădere pe raza cartierului Ferentari „în mod coordonat” ca o grupare de criminalitate organizată, cu multiple celule satelit organizate ca puncte de distribuție a drogurilor de mare risc, spun procurorii DIICOT.

Grupare familială

Scopul era obținerea unor importante sume de bani din comercializarea de heroină, atât în sistem en-gros, către alți dealeri, cât și în doze individuale, direct către consumatorii stradali.

Grupul infracțional organizat, constituit pe criterii familiale, a avut în rolul principal o inculpată, în vârstă de 57 de ani, care și-a asumat sarcina de a procura heroina și de a supraveghea, alături de ceilalți membri, activitatea „vânzătorilor”.

Cercetările arată că atât membrii grupării, cât și neafiliații au acționat în multiple puncte de comercializare, cu roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, dar fiecare având cunoștință despre acțiunile desfășurate de ceilalți, pentru a evita interferențele.

„Ghid” și „santinelă”

De asemenea, în încercarea de a reduce riscul de identificare și pentru păstrarea unei anumite distanțe față de activitatea directă de comercializare, vânzarea drogurilor către consumatori a fost încredințată unor terți, care au acționat în calitate de vânzători.

În activitatea de comercializare a heroinei, inculpații au exploatat particularitățile cartierului, atât în ceea ce privește densitatea imobilelor și a căilor de acces, dar și existența unor persoane care să își asume rolul fie de „ghid” pentru identificarea și direcționarea cumpărătorilor, fie de „santinelă”, pentru supravegherea punctelor de distribuție și semnalarea prezenței/intervenției autorităților.

În acest context, inculpații și-au putut transfera clienții între ei, iar permiterea consumului heroinei chiar în interiorul unora dintre punctele de distribuție a diminuat necesitatea deplasării consumatorilor cu drogurile asupra lor, astfel încât activitatea infracțională să fie cât mai puțin vizibilă în exterior.

50 de lei doza

Din probatoriul administrat a rezultat că inculpații au comercializat drogul de mare risc cu suma de 50 lei pentru o doză de circa 0,1 grame de amestec de heroină cu alte substanțe.

Procurorii au confiscat mai multe cantități de heroină tranzacționate de către inculpați, iar în urma celor 34 de percheziții efectuate în cursul zilei de ieri, în sectorul 5 al municipiului București, au fost găsite și ridicate 972 doze de heroină pregătite pentru vânzare.

Alte circa 300 grame heroină neporționate, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și comprimate aflate în curs de expertizare, 111 comprimate Metadonă, aproximativ 500 seringi nefolosite și alte 50 deja utilizate, 4 pistoale cu bile, suma de aproximativ 20.000 lei, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

DIICOT amintește că „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

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