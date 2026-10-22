Compania românească Dan Air cere intrarea în insolvență. Are datorii de 126 de milioane de lei. Programul de zbor nu va fi afectat

Compania aeriană românească Dan Air a depus joi o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Ilfov. Datele financiare ale companiei pentru anul 2025 arată că înregistrează datorii totale de peste 126 de milioane de lei.

Intrarea în insolvență i-ar oferi companiei aeriene protecție în fața creditorilor și posibilitatea de a-și restructura datoriile față de aceștia, scrie site-ul de profil Boardingpass.ro.

Programul zborurilor nu va fi afectat de intrarea în insolvență. Compania aeriană își va continua activitatea, operând curse regulate de pe aeroporturile din București și Bacău către mai multe destinații internaționale.

Unde operează Dan Air

Dan Air opereză zboruri comerciale regulate pe câteva rute aeriene, de la aeroporturile „Henri Coandă” din București și „George Enescu” din Bacău.

Compania are zboruri atât în Europa, spre destinații precum Londra, Dublin, Torino, Paris sau Dortmund, cât și spre Orientul Mijlociu.

Fondată în 2017, Dan Air a fost prima companie aeriană care a deschis și a operat zboruri de linie de pe noul Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, în 2023. Ulterior, din cauza unor neînțelegeri legate de programul aeroportului din Brașov, Dan Air și-a mutat baza operațională principală pe aeroportul din Bacău.

Datoriile companiei ajunseseră la 126,3 milioane de lei, potrivit bilanțului pentru 2025, raportat la 90 de milioane de lei în 2024, conform Boardingpass.ro.

Recent, și Animawings, compania aviatică românească fondată de frații Pandel, și-a cerut intrarea în insolvență. Tribunalul București a respins cererea. Decizia nu este definitivă.

A doua companie românească care cere insolvența

AnimaWings a suspendat toate zborurile programate, la doar o zi după ce compania aeriană românească a anunțat că a solicitat deschiderea procedurii de insolvență și a inițiat reorganizarea judiciară.

Operatorul spune că măsura este legată de reorganizarea planurilor de zbor și că prioritatea este reducerea impactului asupra pasagerilor.

Compania mai are disponibile două aeronave Airbus A320, după retragerea celor șase A220-300 afectate de probleme tehnice.

O parte dintre cursele regulate au fost anulate, iar rezervările pentru mai multe rute au fost suspendate.

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