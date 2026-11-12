Kate Middleton, dezvăluire rară despre cancer: ce i-au spus medicii în spital despre recuperare

„Mi s-a spus în spital că recuperarea mea nu va fi liniară. Vor exista zile bune și zile proaste, că va dura. Este la fel și în natură. Ea ne arată că perioadele de odihnă, reflecție și reînnoire sunt la fel de importante ca momentele de creștere”, a declarat Kate.

Prințesa și-a anunțat diagnosticul de cancer în ianuarie 2024 și a încheiat chimioterapia în septembrie același an. În ianuarie 2025, a anunțat că boala este în remisie și a început să revină treptat la aparițiile publice și la îndatoririle regale.

Kate Middleton spune că natura a devenit un refugiu în timpul recuperării

Întrebată despre influența mediului natural asupra recuperării sale, Kate a spus că legătura este directă și că experiența bolii a făcut-o să privească vindecarea dincolo de efectele fizice.

„Este cu siguranță o legătură; este vorba despre a asculta și a fi atent. Ceea ce simt cu adevărat că este important, după ce am trecut personal prin această experiență, este abordarea bolii și a recuperării prin prisma întregii persoane. Da, o boală gravă creează multe provocări fizice, dar există și o parte mai profundă în fiecare dintre noi”, a explicat prințesa.

Ea a descris natura ca pe un loc în care nu simte presiunea de a demonstra ceva și unde poate să se reconecteze cu propria minte, cu corpul și cu latura spirituală. Kate a spus că oamenii au căutat dintotdeauna alinare în mediul natural: la mare, pentru vindecare și recuperare, la țară, pentru liniște și perspectivă, sau la munte, pentru singurătate.

„Natura mi-a permis să găsesc o legătură mai profundă cu mintea, corpul și spiritul meu. (…) Nu ne cere nimic. Nu ne judecă și nu se așteaptă să performăm. Pur și simplu ne permite să fim. A devenit cu adevărat refugiul meu și un loc spre care am simțit instinctiv nevoia să mă îndrept”, a spus ea.

Kate a adăugat că sprijinul oamenilor apropiați și existența unor locuri în care cineva se simte în siguranță pot conta mult în perioadele dificile.

Prințesa de Wales s-a întâlnit cu oameni care folosesc natura în procesul de recuperare

Kate vorbește frecvent despre beneficiile pe care le găsește în natură. Anul trecut, a lansat seria video „Mother Nature”, în care publică imagini dedicate schimbării anotimpurilor. Înainte de vacanța de toamnă a copiilor săi, a vizitat organizația Dose of Nature, la Pensford Field, în Kew, sud-vestul Londrei, care promovează sănătatea mintală prin conectarea oamenilor la mediul natural.

În timpul vizitei, prințesa s-a întâlnit cu fondatoarea organizației, dr. Alison Greenwood, cu responsabila clinică, dr. Georgina Gould, precum și cu voluntari și participanți care au povestit cum i-a ajutat natura în propriile procese de recuperare. Printre ei s-a aflat Tom, care a venit inițial în program ca participant și care acum lucrează pentru organizație și face voluntariat ca ghid în natură.

După ce i-a ascultat povestea, Kate i-a spus că experiențele lor au fost diferite, dar că s-a bucurat să afle cât de mult l-a ajutat apropierea de natură, adăugând că a simțit același lucru. În interviu, ea a apreciat și activitatea organizației Mind Over Mountains.

Kate a urcat trei dintre cei mai înalți munți din Marea Britanie ca să sprijine o organizație ce luptă pentru bolnavii de cancer

La sfârșitul lunii iunie, prințesa a participat la provocarea Three Peaks pentru The Royal Marsden Cancer Charity, unde, într-un interval de 24 de ore, a urcat Scafell Pike, Ben Nevis și Snowdon, cei mai înalți munți din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Cu acea ocazie, Kate a vorbit despre efectele bolii asupra întregii vieți și despre faptul că recuperarea nu se încheie odată cu tratamentul medical.