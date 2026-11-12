ANRE schimbă regulile pentru prosumatori: energia livrată în rețea va fi compensată lunar. Excedentul va putea acoperi și facturile la gaze

Noile prevederi se aplică energiei livrate în rețea începând cu 26 iulie 2026, inclusiv în cazul contractelor aflate deja în derulare. Ordinul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar furnizorii trebuie să-și adapteze sistemele informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026. ANRE precizează însă că acest termen nu amână drepturile prosumatorilor, iar furnizorii trebuie să aplice între timp noile reguli prin sistemele existente sau prin soluții temporare documentate.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că schimbările urmăresc să ofere prosumatorilor condiții mai clare pentru valorificarea energiei produse și livrate în rețea.

„Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum și reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut”, a transmis acesta.

Energia livrată în rețea va fi compensată în fiecare lună

Pentru energia livrată începând cu 26 iulie 2026, furnizorii vor calcula lunar cantitatea compensată, inclusiv pentru contractele deja în derulare. La fiecare loc de consum și producere, compensarea se face pentru cantitatea cea mai mică dintre energia trimisă în rețea și cea consumată din rețea în aceeași lună.

Dacă prosumatorul livrează mai mult decât consumă, diferența devine excedent și poate fi valorificată prin noile mecanisme de alocare.

Metodologia înlocuiește sistemul anterior și stabilește reguli distincte pentru energia compensată, surplusul rămas și sumele acumulate în perioadele precedente.

Surplusul poate acoperi facturile de la alte locuințe și, în anumite condiții, pe cele la gaze

Una dintre principalele noutăți este mecanismul de alocare valorică multi-loc. După compensarea consumului la locul unde sunt instalate panourile, valoarea excedentului poate fi folosită pentru plata facturilor de energie electrică de la alte locuri de consum ale aceluiași prosumator, dacă acestea sunt în portofoliul aceluiași furnizor.

Prosumatorii pot alege și să rezerve sumele disponibile pentru plata unor facturi deja emise, dar care nu au ajuns încă la scadență. Pentru persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 kW la fiecare loc de consum, există și opțiunea direcționării valorilor disponibile către plata facturilor la gaze naturale, în condițiile stabilite de metodologie.

Pentru aceste persoane, alegerea destinației sumelor trebuie menținută cel puțin 12 luni. ANRE introduce, prin urmare, mai multe posibilități de folosire a valorii energiei livrate în rețea, nu doar compensarea consumului de la locul unde funcționează instalația fotovoltaică.

Furnizorii trebuie să plătească și sumele acumulate până la 25 iulie 2026

Noua metodologie stabilește și cum vor fi decontate cantitățile de energie livrate până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămase în report.

Furnizorii vor evidenția separat aceste cantități și valorile aferente, păstrând informații despre documentul de origine, cantitatea livrată, prețul istoric și scadență.

Prosumatorii vor primi o situație detaliată a sumelor acumulate, a valorilor deja utilizate și a soldului rămas. ANRE stabilește un termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului pentru plata acestor sume.

Furnizorii trebuie să regularizeze și energia livrată între 26 iulie 2026 și ziua anterioară publicării ordinului, iar pentru această perioadă, termenul de efectuare a regularizării este de 40 de zile lucrătoare de la publicare.

Prosumatorii persoane fizice cu instalații de până la 27 kW nu mai emit facturi

Metodologia elimină o parte dintre obligațiile administrative pentru persoanele fizice care au instalații de producere a energiei din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 27 kW la locul de consum. Acestea nu trebuie să emită facturi pentru energia livrată în rețea, documentele de achiziție și decontare urmând să fie întocmite de furnizor.

ANRE susține că schimbarea simplifică relația contractuală și reduce birocrația pentru această categorie de prosumatori.

Instalațiile de până la 200 kW și cele de până la 400 kW vor avea mecanisme diferite

Noua metodologie stabilește reguli în funcție de puterea instalată la fiecare loc de consum și producere. Pentru instalațiile de până la 200 kW se aplică mecanismul de compensare cantitativă, în timp ce instalațiile cu puteri între 200 kW și 400 kW intră în mecanismul de regularizare financiară.

În acest din urmă caz, energia livrată în rețea va fi valorificată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare, aferent lunii în care a fost livrată. OPCOM va publica lunar prețul de referință folosit la regularizare, într-un format electronic reutilizabil.

Autoritățile și instituțiile publice care dețin capacități finanțate din fonduri publice beneficiază de mecanismul ales indiferent de puterea instalată.

Distribuitorii trebuie să citească lunar contoarele, iar calculele furnizorilor trebuie să poată fi verificate

Operatorii de distribuție vor avea obligația să citească lunar atât energia consumată din rețea, cât și energia livrată în rețea de prosumatori. Dacă se defectează comunicația contorului inteligent, datele înregistrate trebuie recuperate prin mijloace tehnice alternative.

Costurile grupurilor de măsurare pentru producție și stocare vor fi suportate de operatorii de distribuție. Pentru contractele cu preț variabil, furnizorii vor păstra formula de calcul stabilită în contract, iar calculele efectuate trebuie să poată fi verificate.

Furnizorii au termene de 7 și 10 zile pentru informarea prosumatorilor și transmiterea contractelor

Calendarul de aplicare începe după publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În cel mult șapte zile lucrătoare, furnizorii trebuie să informeze prosumatorii despre opțiunile de alocare valorică multi-loc și plata programată și să le pună la dispoziție actele adiționale necesare.

În zece zile lucrătoare de la publicare, furnizorii trebuie să îi informeze pe titularii contractelor existente cărora li se aplică dispozițiile tranzitorii despre continuarea contractelor și aplicarea noilor prevederi, fără să fie necesar un act adițional.

La solicitarea prosumatorului, furnizorul trebuie să transmită contractul de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil, semnat și întocmit conform contractului-cadru, în cel mult zece zile lucrătoare de la primirea documentației complete. Pentru cantitățile reportate și rămase necompensate, furnizorii au la dispoziție cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicare pentru a le include în calculul primei facturări, conform metodologiei.

Până la 31 decembrie 2026, companiile trebuie să finalizeze adaptările informatice și operaționale. ANRE le cere să aplice între timp noile reguli folosind sistemele existente sau soluții temporare documentate și avertizează că termenul de la sfârșitul anului nu poate fi folosit pentru amânarea drepturilor prosumatorilor.

ANRE a primit peste 600 de observații în consultarea noilor reguli

Metodologia a fost elaborată după un proces de consultare publică desfășurat în două etape, în august și în perioada septembrie-octombrie 2026. ANRE spune că a primit peste 600 de observații și poziții și că a organizat o dezbatere publică la care au participat peste 400 de persoane.

Documentele au fost discutate și în Consiliul Consultativ al ANRE, în ședințele din 12 octombrie și 5 noiembrie. Consultarea a urmărit clarificarea modului de aplicare a regulilor și identificarea unor soluții pentru problemele semnalate de prosumatori și de participanții la piața energiei.

Metodologia reglementează și situația prosumatorilor care devin membri ai comunităților de energie. În aceste cazuri, contractul de vânzare-cumpărare se închide, iar furnizorul trebuie să întocmească decontul final în termen de 42 de zile.

Mecanismul de compensare cantitativă pentru instalațiile de cel mult 200 kW va funcționa până la 31 decembrie 2030. De la 1 ianuarie 2031, prosumatorii vor putea solicita valorificarea energiei livrate în rețea la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare, în condițiile stabilite de lege.