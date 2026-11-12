Nicușor Dan, întâlnire cu liderul Azerbaidjanului: ce legătură are discuția cu securitatea energetică a Europei

Nicușor Dan a anunțat discuția într-o postare pe Facebook și a evidențiat oportunitățile oferite de proiectele care conectează Marea Caspică de Marea Neagră.

Potrivit președintelui, acestea pot aduce beneficii atât României și Azerbaidjanului, cât și întregii regiuni.

Nicușor Dan: Azerbaidjanul este un partener important pentru securitatea energetică a Europei

„Am discutat astăzi la Dublin cu Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi dezvoltarea cooperării în domenii esenţiale, precum energia şi conectivitatea”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a insistat asupra importanței legăturilor dintre Marea Caspică și Marea Neagră, despre care spune că deschid oportunități de cooperare pentru cele două țări și pentru regiune.

„Proiectele care conectează Marea Caspică de Marea Neagră oferă oportunităţi importante de cooperare, cu beneficii atât pentru ţările noastre, cât şi pentru întreaga regiune”, a transmis acesta.

Postarea integrală a președintelui Nicușor Dan poate fi vizualizată mai jos: