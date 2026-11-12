„Politician expirat, fără cuvânt”. Schimb de acuzații între AUR și POT. „Am fi fost primul partid votat de români, dacă nu existau diversiuni de tip POT”

Amintim că, într-o apariție la emisiunea „Marius Tucă Show”, din 9 noiembrie 2026, George Simion a susținut că AUR ar fi ocupat primul loc la alegerile parlamentare din decembrie 2024 dacă nu ar fi existat ceea ce el a numit „diversiuni de tip POT”.

„Noi suntem al doilea partid votat de români. Dacă nu existau diversiuni de tip POT, eram primul”, a declarat liderul AUR.

De partea cealaltă, POT susține că alegătorii săi nu ar fi votat automat cu AUR dacă POT nu ar fi existat și îl acuză pe Simion de inconsecvență în raport cu susținerea acordată lui Călin Georgescu.

Formațiunea îi reproșează, de asemenea, modul în care ar fi gestionat negocierile politice și relația cu parlamentarii POT.

„Patriotismul nu este proprietatea niciunui partid. Și în niciun caz a partidului AUR

George Simion afirmă că POT a fost o ‘diversiune’. Considerăm că este o jignire directă la adresa electoratului POT – un electorat care, deși împărtășește viziunea suveranistă, este clar că nu se regăsește în felul și purtarea d- lui Simion. Faptul că oamenii au opțiuni diferite în interiorul aceluiași curent de opinie este un lucru normal, ba chiar sănătos și profund democratic într-o societate civilizată.

În plus, încercarea domnului Simion de a transforma politica în simplă aritmetică arată că nu-i înțelege pe oamenii pe care pretinde că îi reprezintă. Trebuie să fii cel puțin naiv să crezi că procentele a două partide se adună mecanic, ca într-o socoteală școlărească. Domnul Simion face o confuzie fundamentală între electorat și parlamentari: dacă parlamentarilor săi le poate dicta votul în plen și rezultatul poate fi anticipat, alegătorilor nu li se poate impune niciodată o direcție de vot dictată de un lider de partid.

Din cei 7% care au votat POT, cel puțin o parte ar fi votat cu altcineva și o mare parte nu ar fi votat deloc, în ipoteza în care POT nu ar fi existat. Dar POT există și e foarte bine că există pentru că electoratul suveranist e dincolo de orice partid, inclusiv AUR.

POT respectă cu adevărat electoratul suveranist și faptele vorbesc de la sine.

În 2025, POT și președinta Anamaria Gavrilă au renunțat la propria candidatură la prezidențiale pentru a-i susține corect pe alegătorii domnului Călin Georgescu. În timp ce noi munceam în teren și îi făceam campanie, dl. Simion fugea de dezbateri în străinătate și pierdea cu bună-știință alegerile, trădând încrederea și așteptările românilor.

Adevărata diversiune este atunci când vorbele contrazic faptele: să îl acuzi pe Călin Georgescu de fraudă în turul întâi din 2024 (cum a făcut dl. Simion), iar a doua zi, când vezi rezultatul, să te cațări pe val și să pretinzi că îl susții.

Tot mai mulți români încep să vadă AUR ceea ce este cu adevărat, prin prestația d-lui Simion: o unealtă a vechiului sistem, creată pentru a bloca organizarea oamenilor cu convingeri patriotice, conservatoare și suveraniste în proiecte autentice. Episodul negocierilor cu domnul Veștea a demonstrat asta pe deplin – acolo dl. Simion nu a negociat politici și beneficii pentru cetățeni sau pentru alegătorii AUR, ci… funcții la SRI și portofoliul de Externe pentru Victor Ponta; adică pentru păpușarii din spatele lui.

În timp ce dl. Simion, alături de oameni ai sistemului precum Ponta, a încercat să distrugă grupul parlamentar POT profitând de credulitatea unor oameni noi în politică, partidul nostru și-a păstrat verticalitatea.

George Simion este un politician expirat, fără cuvânt, cu care niciun partid serios nu va face vreodată o coaliție de guvernare.

Biroul Executiv Național al POT se disociază ferm și definitiv de acest personaj care a dovedit că este capabil doar de dezbinare și ură; o imagine de oportunist care joacă alba-neagra cu toată lumea și în care nu poți avea încredere.

Spre deosebire de AUR, care este un partid ridicat din umbră de ‘emisari’ trimiși în teritoriu să blocheze suveraniștii, POT este o construcție liberă și autentică. Nu avem pe nimeni în spate, ci doar credința, munca și misiunea noastră. Suntem mai puțin numeroși, dar știm să ne facem datoria, lucru dovedit, printre altele, prin organizarea impecabilă din secțiile de vot în mai 2025.

Cultura noastră se bazează pe respect și colaborare, nu pe injurii și șantaj. POT merge mai departe pentru o Românie demnă, respectată și funcțională”, a transmis, joi, Biroul Executiv Național al Partidului Oamenilor Tineri (POT).