Groapa financiară în care a intrat George Simion. Președintele AUR, dator pe persoană fizică după alegerile prezidențiale | Snoop.ro

Campania prezidențială din anul 2025 a generat costuri totale de peste 69 de milioane de lei pentru candidatul George Simion. Cea mai mare parte a fondurilor a provenit din împrumuturi contractate la notar de la persoane fizice. Peste 25 de persoane i-au acordat plafonul maxim legal de 800.000 de lei, iar alte peste 30 de persoane l-au împrumutat cu sume cuprinse între 250.000 și 750.000 de lei.

Liderul AUR a mizat pe rambursarea integrală a cheltuielilor de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente (AEP). Instituția a blocat însă decontarea a 17,2 milioane de lei, pe motiv că nu toate materialele plătite în campanie au respectat legislația privind publicitatea politică.

Totodată, AEP a depus o plângere penală la finalul anului 2025 în legătură cu contractul derulat cu televiziunea Realitatea Plus. Conform datelor Snoop.ro, o singură ediție a emisiunii „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu pe 12 mai 2025, a costat peste 450.000 de euro, deși candidatul AUR nu a fost prezent în studio. În acea zi, plățile către postul TV au atins aproape un milion de euro.

Explicațiile lui George Simion despre împrumuturi

Ca urmare a blocării fondurilor de către AEP, George Simion a rămas cu o datorie nerecuperată de peste 12 milioane de lei pe persoană fizică. Raportat la indemnizația sa de deputat, de circa 12.000 de lei lunar, achitarea sumei ar necesita 1.000 de luni, adică peste 83 de ani. Președintele AUR a confirmat situația financiară.

„Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru (…) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV”, a declarat George Simion pentru Snoop.

Liderul partidului a precizat că strângerea banilor a fost gestionată de prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, în urma discuțiilor cu patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.

„Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul”, a dezvăluit George Simion pentru Snoop.

Cine sunt persoanele care l-au finanțat pe liderul AUR

Pe lista creditorilor din campania prezidențială figurează mai mulți oameni de afaceri și apropiați ai acestora:

Familia Păcuraru (fiul Ionuț Maricel și soția) a acordat împrumuturi de peste două milioane de lei, în timp ce televiziunea controlată de familie a încasat peste 23 de milioane de lei în acea campanie.

Familia Gonț (Dorina și Lucian), apropiați ai familiei Păcuraru, l-a împrumutat cu 1,6 milioane de lei în 2025 și cu încă 900.000 de lei în 2026 pentru acoperirea unor datorii mai vechi. Dorina Gonț, fostă șefă a executorilor judecătorești din București, a fost condamnată în 2019 la 5 ani de închisoare.

Familia lui Vasile „Sile” Pușcaș , dezvoltator imobiliar și patron de firme de salubritate în Transilvania, a contribuit cu 1,6 milioane de lei.

Teodor Ovidiu Tender (fiul omului de afaceri Ovidiu Tender), Alexandru Walter (fiul fostului patron Romprest, Florian Walter) și Dan Pintilie (afacerist în domeniul articolelor pirotehnice) au împrumutat fiecare plafonul maxim de 800.000 de lei.

Dorin Iacob , fost șef de cabinet al directorului SRI Virgil Măgureanu în anii ’90, a virat 300.000 de lei.

Alexandru Rîșniță , avocat al fraților Tate, l-a împrumutat cu 250.000 de lei.

„Este prietenul meu, mi-a returnat banii mai repede decât era prevăzut”, a spus Rîșniță pentru Snoop.ro.

George Simion a menționat că a returnat deja sumele datorate familiei Păcuraru, familiei Pușcaș, lui Ovidiu Tender și lui Dan Pintilie, însă nu a indicat sursa din care va achita restul de 12 milioane de lei în cazul unui eșec în instanță.

Miza proceselor dintre AUR și AEP depășește 50 de milioane de lei

Relația financiară dintre AUR și grupul media controlat de Maricel Păcuraru a depășit 40 de milioane de lei în intervalul 2024–2025. În anul 2024, peste 15,5 milioane de lei au ajuns la Realitatea TV prin intermediarul DGI Multimedia Design. În 2025, suma direcționată către televiziune și site-ul aferent a depășit 26 de milioane de lei, prin DBV Media House (controlată de soția lui Maricel Păcuraru) și DGI Multimedia Design. În 2026, partidul a menținut un contract de 72.000 de euro lunar cu site-ul realitatea.net.

În prezent, partidul condus de George Simion are mai multe litigii pe rolul instanțelor cu AEP, miza cumulată a blocajelor și sancțiunilor fiind de peste 50 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro):