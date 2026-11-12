Legea USR despre mirosul de la gropile de gunoi, respinsă în comisiile Senatului. Ce ar fi trebuit să facă DSP

Ce poate face Garda de Mediu

Când o groapă de gunoi sau o fabrică răspândește un miros greu de suportat, Garda de Mediu are competența de a identifica sursa, de a aplica amenzi și chiar de a opri activitatea, arată parlamentara.

„După cele peste 1.300 de sesizări din august, Garda a arătat cu degetul spre groapă de la Vidra și spre stația de epurare a Bucureștiului”, scrie Cynthia Păun într-o postare pe Facebook.

Golul din atribuțiile DSP

Garda de Mediu nu poate stabili însă dacă mirosul afectează sănătatea oamenilor. Această evaluare ar reveni Direcției de Sănătate Publică, numai că legea o obligă doar să dea răspuns plângerilor, fără să prevadă o obligație de investigare, modul în care s-ar face aceasta sau instituțiile cu care ar colabora, arată Păun.

Cynthia Păun spune și că, atunci când a solicitat explicații pentru fumul de la Sintești, DSP Ilfov a admis că nu deține niciun studiu privind impactul aerului din zonă asupra sănătății locuitorilor.

Ce prevedea inițiativa USR

Această situație a stat, spune Cynthia Păun, la baza proiectului depus de parlamentară împreună cu colegii din USR.

Potrivit inițiativei, DSP ar fi fost obligată să efectueze măsurători în colaborare cu autoritățile de mediu, să preleveze probe din sol și din fântânile din zonă, iar răspunsurile date oamenilor ar fi urmat să se bazeze pe rezultatele obținute. Dacă ar fi constatat o legătură cu starea de sănătate a locuitorilor, DSP ar fi trebuit să sesizeze imediat autoritatea de mediu, a cărei intervenție poate ajunge până la suspendarea autorizației.

Avize favorabile, vot negativ în comisii

Deși proiectul a primit aviz favorabil atât de la Consiliul Legislativ, cât și de la Consiliul Economic și Social, el nu a trecut de comisii, se mai arată în postare.

În Comisia economică, ședința a fost suspendată în mod repetat, iar senatorii veneau și plecau, o agitația comparabilă cu cea de pe un bulevard, spune Păun.

Legea a căzut, iar rezultatul s-a repetat, mai spune ea, și în Comisia de sănătate.

Cynthia Păun și-a încheiat postarea cu o critică la adresa membrilor celor două comisii arătând că „pentru senatorii din comisii, mirosul devine problema de sănătate doar când ajunge până la Senat”.