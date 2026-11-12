Sunetul ia locul apei în stingerea incendiilor. Invenția americană care stinge focul fără să inunde casa

Pericole noi în casele americane

Statisticile citate de CNN arată că în SUA izbucnesc anual circa 330.000 de incendii în locuințe, soldate cu 2.600 de morți în rândul civililor. Chiar dacă astfel de incendii sunt de două ori mai rare decât în 1980, pompierii au acum de înfruntat alte tipuri de riscuri.

Gătitul cu ulei, mult mai frecvent decât înainte, a înmulțit focurile pornite de la grăsimi. La rândul lor, bateriile litiu-ion, pe care le întâlnim tot mai des, au stat la originea a peste 200.000 de incendii din 2011 încoace, conform Departamentului de Comerț al SUA.

Sonic Fire Tech propune o soluție care, după spusele companiei, nu consumă apă din rezervele orașelor, aflate deja sub o presiune mare, și nu lasă în urmă pagube produse de apă. Mijlocul ales sunt undele sonore de joasă frecvență.

Oxigenul, îndepărtat de flăcări

Piesa centrală a sistemului este un generator acustic montat în interiorul clădirii, care emite unde infrasonice de înaltă presiune. Acestea circulă printr-o rețea proprie de țevi, asemănătoare celor folosite la instalațiile sanitare sau la cele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC).

Potrivit companiei, vibrațiile imprimate moleculelor de oxigen le deplasează într-un ritm mai rapid decât cel în care combustibilul reușește să le consume. Lipsit de oxigenul de care are nevoie ca să ardă, focul se stinge.

Fără așteptare și fără pagube

„Vrem să stingem incendiile fără inconvenientele sistemelor convenţionale de stingere“, a declarat Geoff Bruder, cofondator și director general al Sonic Fire Tech.

El a explicat că un sprinkler obișnuit intră în funcțiune abia când temperatura ajunge între 135 și 165 de grade Fahrenheit (52-74 de grade Celsius), adică după minimum trei minute de foc.

Odată pornit, acesta împrăștie în cameră, în fiecare minut, între 8 și 24 de galoane de apă (30-90 de litri).

Sistemul acustic, în schimb, pornește imediat ce simte căldura. Cum undele nu deteriorează clădirea, nu are rost ca declanșarea să fie amânată, iar o alarmă falsă nu produce nicio pagubă. Frecvența undelor rămâne sub 20 Hz, pragul auzului, așa că nici oamenii, nici animalele de companie nu le percep.

Bruder consideră deosebit de promițătoare capacitatea sistemului de a opri focurile pornite de la grăsimi, în fața cărora instalațiile cu apă sunt neputincioase.

Prețul instalării

Pentru o casă de 3.500 de picioare pătrate (325 de metri pătrați), instalarea ar costa, după estimări, 30.000 de dolari, adică în jur de 8,50 dolari pentru fiecare picior pătrat.

Un concept studiat și înainte

Ideea nu este nouă. Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării din SUA (DARPA) a cercetat în trecut folosirea sunetului împotriva focului, iar în urmă cu zece ani, studenți ai Universității George Mason au reușit să reducă dimensiunile tehnologiei.

Inginerul de la NASA și avocatul care a pornit proiectul

Bruder susține însă că pregătirea sa profesională a dus proiectul mai departe. Inginer aerospațial, el și-a început cariera la NASA, unde a lucrat la sistemele de alimentare pentru misiunile planetare.

Acolo a convertit „energia termică în unde acustice, apoi în energie şi răcire pentru un modul de aterizare conceput să supravieţuiască pe Venus“.

Tocmai de o asemenea experiență avea nevoie avocatul Michael Thomas, cofondator și președinte al consiliului de administrație al companiei, care se ocupa de tehnologie încă din anii 2000, „ca proiect secundar“.

Cei doi s-au cunoscut pe LinkedIn și au înființat Sonic Fire Tech în 2019.

Primul prototip a fost construit „noaptea şi în weekenduri“, în timp ce amândoi aveau încă locuri de muncă cu normă întreagă. După ce au atras 3,5 milioane de dolari în 2025, au urmat, în august 2026, alte 15 milioane de dolari, într-o rundă de finanțare condusă de Fondul O.H.I.O.

Rezervele unui expert de la Berkeley

Conceptul îi este cunoscut și lui Michael J. Gollner, profesor asociat de inginerie mecanică la Universitatea din California, Berkeley, și președinte al Consiliului consultativ de cercetare al Fundației de Cercetare pentru Protecția împotriva Incendiilor NFPA.

În 2015, el a evaluat teza unui student de la Berkeley care studia o tehnologie asemănătoare. Gollner vede un potențial, dar și limite.

„La scară mică şi direcţionată de foarte aproape, tehnologia funcţionează bine“, a explicat el, precizând însă că eficiența în fața flăcărilor mari și pe durate lungi trebuie încă dovedită.

Profesorul a mai amintit că sprinklerele cu apă, deși pot afecta clădirea atunci când pornesc, au o eficiență foarte mare, iar noul sistem nu a arătat încă faptul că le depășește.

Pașii până la certificare

Cu aproximativ 20 de angajați, compania se ocupă acum de obținerea certificării. Faptul că sute de jurisdicții locale din SUA impun deja sisteme de stingere a incendiilor în interior îi deschide Sonic Fire Tech un drum clar spre aprobare. Pe termen scurt, instalațiile pot fi aprobate una câte una de autoritatea competentă, cum sunt pompierii.

Compania are deja trei autorizații în comitatul Los Angeles, unde a demarat prima instalare, în Altadena.

Demersul vine după incendiul Eaton din 2025, soldat cu morți, care a scos la iveală problemele de infrastructură, întrucât lipsa apei și hidranții goi au îngreunat intervenția echipajelor.

Sonic Fire Tech a încheiat, de asemenea, două acorduri de distribuție cu constructori de case din California.

Pe termen lung, sistemul va trebui testat și certificat de un laborator național. Abia apoi va putea fi ales de arhitecți și constructori pentru locuințele noi și, eventual, pentru firme și centre de date.

Bruder estimează că testele de certificare vor începe în această toamnă, iar prima certificare de siguranță la incendiu ar urma să vină în 2027.

Demonstrații pentru pompierii din San Bernardino

Anul trecut, Districtul de Protecție împotriva Incendiilor din comitatul San Bernardino a evaluat tehnologia în cadrul unor demonstrații comune cu Sonic Fire Tech. Acestea au inclus simulări interne și rucsacuri portabile de stingere acustică.

„Personalul nostru a avut ocazia să observe tehnologia şi capacităţile acesteia, inclusiv posibile aplicaţii pentru pompieri“, a declarat Ryan Beckers, ofițerul de informare publică al districtului.

Potrivit acestuia, sistemul a stârnit interes mai ales ca posibilă alternativă la sprinklerele cu apă din locuințe și din unitățile industriale.

Următoarea țintă: incendiile de vegetație

Dincolo de clădiri, Sonic Fire Tech își propune ca, într-o etapă ulterioară, să folosească undele sonore și împotriva incendiilor forestiere.

În ultimii ani, SUA, mai ales California, au trecut prin incendii devastatoare, care, pe fondul agravării crizei climatice, izbucnesc mai ușor și sunt tot mai greu de controlat, notează CNN.

Compania vrea să diminueze presiunea pe rezervele de apă și să evite poluarea produsă de substanțele ignifuge, care conțin adesea metale toxice.

Primul pas spre testele la scară reală pe care le cer asigurătorii este un proiect de cercetare lansat împreună cu Institutul de Prevenire a Incendiilor Cal Poly Wildland-Urban Interface (WUI). Potrivit lui Bruder, interesul autorităților a crescut pe măsură ce problema a devenit tot mai gravă.

„Situaţia incendiilor din California a determinat oamenii să conştientizeze cu adevărat problema incendiilor. Statul şi-a îndreptat cu adevărat atenţia asupra noastră odată ce a realizat cât de gravă era problema incendiilor şi că apa nu va fi întotdeauna disponibilă“, a mai spus Bruder.

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