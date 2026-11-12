Șeful Pentagonului, mustrat de santinela de la Mormântul Soldatului Necunoscut. Echipa lui Pete Hegseth râdea lângă memorial

Un soldat american din garda Mormântului Soldatului Necunoscut i-a atras atenția secretarului Apărării, Pete Hegseth. Șeful Pentagonului și consilierii săi au încălcat protocolul de liniște la Cimitirul Național Arlington. Incidentul s-a produs miercuri, la scurt timp după o ceremonie oficială de Ziua Veteranilor.

Hegseth se afla lângă monument alături de soția sa, Jennifer, și de echipa sa de conducere. Din grup făceau parte șeful de cabinet Ricky Buria, adjunctul Patrick Weaver și consilierul superior Tami Radabaugh. Aceștia au făcut mai multe fotografii în fața mormântului.

La finalul ședinței foto, unii membri ai grupului au început să râdă și să discute cu voce tare. Un soldat aflat în patrulă în fața monumentului s-a oprit din marș. El s-a întors spre grupul oficialilor și a strigat un avertisment la adresa acestora.

„Toți vizitatorii vor păstra o atmosferă de liniște și respect în orice moment.”

Reacția oficială a Pentagonului

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a oferit o reacție oficială după apariția imaginilor în spațiul public. El a confirmat intervenția soldatului.

„Secretarul și întregul Departament au onorat întotdeauna — și vor onora mereu — sacrificiile făcute de militarii noștri pentru a menține America în siguranță. În timpul comemorării acestei zile solemne, un soldat a reamintit corect și respectuos tuturor să mențină decența”, a transmis Parnell.

Mormântul Soldatului Necunoscut este unul dintre cele mai sacre monumente militare din Statele Unite. Locul marchează mormântul unui militar american neidentificat, căzut pe front în Primul Război Mondial. Un soldat din Regimentul 3 Infanterie păzește monumentul non-stop încă din anul 1948, indiferent de condițiile meteorologice.

Hegseth, salvat recent de la destituire

Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au participat la aceeași ceremonie de la Arlington. Trump a fost criticat în anul 2024 pentru filmarea unui videoclip de campanie în același cimitir militar.

Incidentul de miercuri vine într-un moment tensionat pentru șeful Pentagonului. Reprezentantul republican Thomas Massie a depus recent articole de punere sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Massie l-a acuzat pe secretarul Apărării de executarea unor ordine ilegale. Acuzațiile includ declanșarea războiului din Iran fără aprobarea Congresului, ignorarea legilor privind victimele civile și ordonarea unor execuții extrajudiciare.

Hegseth a respins toate acuzațiile marți, într-o conferință de presă. El a descris demersul drept o simplă dispută de politici publice.

Câteva ore mai târziu, Partidul Republican a blocat procedura de destituire printr-un vot procedural, după ce Donald Trump i-a oferit susținere totală secretarului Apărării.