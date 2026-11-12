Taxele studenților de la Universitatea din București, în centrul unui dosar de delapidare. Cum ar fi dispărut 1,6 milioane de lei din evidențe

Peste 1,6 milioane de lei plătiți de studenți ar fi ajuns, între 2022 și 2025, în buzunarele a trei salariate ale universității, care sunt acum sub control judiciar.

Liliana Vornicu
Taxele studenților de la Universitatea din București, în centrul unui dosar de delapidare. Cum ar fi dispărut 1,6 milioane de lei din evidențe

Peste 1,6 milioane de lei plătiți de studenți ar fi ajuns, între 2022 și 2025, în buzunarele a trei salariate ale universității, care sunt acum sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a trei angajate ale Universității din București, bănuite că și-au însușit taxele achitate de studenți. Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei, iar toate cele trei inculpate se află sub control judiciar.

Patru infracțiuni, reținute în formă continuată

Anunțul a fost făcut miercuri de procurori, care au precizat că faptele vizate sunt delapidarea, falsul intelectual, uzul de fals și falsul informatic, toate comise în mod repetat.

Potrivit Parchetului, banii ar fi fost sustrași prin anularea chitanțelor și prin omiterea operațiunilor din evidențe:

„În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, în mod repetat, şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune“, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Descinderi în București și Teleorman

Pe 5 noiembrie au avut loc trei percheziții domiciliare, la adrese din Capitală și din județul Teleorman, au mai precizat procurorii.

Ancheta nu s-a încheiat, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, conform aceleiași surse.

Control judiciar în locul arestului

În cazul celei de-a treia inculpate, controlul judiciar a fost dispus pe 60 de zile, între 06.11.2026 și 04.01.2027 inclusiv.

Pentru celelalte două, Parchetul a cerut arestarea preventivă, însă solicitarea nu a trecut de judecătorul de drepturi și libertăți. Procurorii au explicat și ce bunuri au fost puse sub sechestru pentru acoperirea pagubei.

„În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, şi asupra conturilor bancare deţinute de inculpate.

La data de 06.11.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti luarea măsurii arestului preventiv faţă de două inculpate, pe o durată de 30 de zile, de la data de 06.11.2026 până la data de 05.12.2026 inclusiv, propunere ce a fost respinsă, acestea fiind plasate sub măsura controlului judiciar“, au precizat procurorii.

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