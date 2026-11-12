Femeile pot avea un însoțitor ales de ele la naștere. Ce alte drepturi prevede legea promulgată de Nicușor Dan

Intimitate garantată până la externare

Demnitatea și viața privată a femeii însărcinate trebuie respectate de-a lungul sarcinii, în travaliu, la naștere și până în momentul externării, prevede legea.

Pentru a-i proteja intimitatea, unitățile sanitare publice și private sunt obligate să ia măsuri organizatorice sau tehnice potrivite, inclusiv să separe vizual, în mod adecvat, spațiile unde au loc travaliul și nașterea.

Acest drept poate fi limitat doar în situații obiective, cu justificare medicală sau epidemiologică, atunci când este în joc siguranța femeii, a nou-născutului, a cadrelor medicale sau a celorlalte femei internate în aceeași unitate sanitară.

Însoțitorul, cu respectarea regulilor medicale

Prezența persoanei alese de femeie este condiționată de respectarea normelor de igienă, a celor epidemiologice și a regulilor de siguranță medicală, potrivit actului normativ.

Însoțitorul poate fi oprit numai cu titlu de excepție, în situații obiective justificate medical sau epidemiologic, dacă prezența lui ar putea pune în pericol siguranța femeii, a nou-născutului, a personalului medical ori a celorlalte femei internate.

Mama și copilul, împreună de la naștere

Legea îi garantează nou-născutului dreptul de a sta lângă mama sa imediat după naștere și pe tot timpul internării, fără a fi despărțit de ea.

Excepțiile sunt permise doar din motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră și trebuie consemnate în documentele medicale.

În plus, îngrijirea de după naștere trebuie organizată de unitățile sanitare în așa fel încât să încurajeze contactul timpuriu dintre mamă și copil, începerea alăptării și rooming-in-ul, în condiții sigure din punct de vedere medical pentru amândoi.

Scutece pentru adulți, compensate

Președintele a promulgat și o a doua lege care completează Legea drepturilor pacientului, de această dată prin acordarea unor facilități.

„Potrivit completării, pacienţii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au dreptul la scutece pentru adulţi, compensate în proporţie de 80% dintr-un preţ de referinţă, în baza prescripţiei medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecţiunii“, potrivit Agerpres.