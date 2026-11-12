VIDEO Primarul din Cavnic amenință că face referendum și rupe Maramureșul de România din cauza reformei administrative

Primarul orașului Cavnic din județul Maramureș, Vladimir Petruț (PNL), a lansat o serie de avertismente la adresa guvernanților pe tema reformei administrativ-teritoriale. Edilul a criticat planurile discutate la nivel central. El a susținut că proiectul actual încalcă principiile constituționale.

Vladimir Petruț a publicat joi un mesaj pe Facebook.

„NU VĂ JUCAȚI CU MARAMUREȘUL! NU VĂ JUCAȚI CU FOCUL! Maramureșul nu s-a născut ieri! Are o istorie de secole, a fost VOIEVODAT și a rezistat în fața vremurilor și a celor care au încercat să-i știrbească identitatea! Maramureșul nu este o simplă linie pe hartă! Este istorie, tradiție, credință și demnitate! Celor care cred că pot decide peste capul maramureșenilor le transmit clar: MARE ATENȚIE! NU VĂ JUCAȚI CU ISTORIA ȘI DEMNITATEA MARAMUREȘULUI! MARAMUREȘUL A FOST, ESTE ȘI VA RĂMÂNE!”

Critici la adresa comasărilor și a alipirii la Cluj

Declarațiile vin după o intervenție televizată miercuri seara la postul Antena 3 CNN. Acolo, edilul liberal a explicat calculele sale privind impactul bugetar al reformei.

„Am făcut o analiză a ce ar însemna reducerea de cheltuieli. Din totalul bugetului pe care îl avem, care e asigurat de statul român, doar 9% este cheltuit de primărie, restul este cheltuit de instituțiile celelalte, spitale, școli și așa mai departe”, a declarat Vladimir Petruț.

Edilul a respins ideea de a comasa localitățile sustenabile financiar cu altele cu probleme.

„Dacă eu îmi gestionez bine cheltuielile, nu am probleme de funcționare, nu îmi dă Guvernul bani, că mă descurc singur, de ce intri la mine cu bocancii, să îmi explici că trebuie să mă comasez cu o comună din jurul meu care nu are gaz, canalizare, infrastructură, nimic?” a întrebat el.

Discuțiile vizează și propunerea ca județul Maramureș să fie absorbit de Cluj, conform unui proiect asumat de PSD. Vladimir Petruț a reacționat dur față de această perspectivă, și a amenințat cu organizarea unui referendum pentru separarea regiunii de România.

„Țara Maramureșului, din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu țara în 1918. Dacă reforma administrativ-teritorială are loc, atunci noi vom face referendum să ne rupem de România Mare. Să revenim înapoi la statutul nostru de țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența? Maramureșul a fost independent. (…) Ce are Maramureșul cu Clujul? Ce am eu istoric cu ei?” a afirmat primarul.

Edilul a concluzionat că este dispus să ceară oamenilor să iasă în stradă dacă autonomia administrativă a Maramureșului va fi afectată.