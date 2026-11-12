Actualiare 21:12 Jurnalistul Bogdan Isopescu l-a întrebat pe Nicușor Dan de ce păstrează relații cu politicieni care îl jignesc, dar a ales să trateze personal cazul lui Ovidiu Vanghele, în loc să se raporteze instituțional la acesta.

„Întotdeauna ați pretins că sunteți imparțial și că aveți o anumită logică, dar nu pot să nu observ că alegeți să aveți relații cu politicieni care vă jignesc, în timp ce, în cazul jurnalistului, în loc să vă raportați la el instituțional, alegeți să vă raportați personal. Am observat o logică fracturată și în conferința de presă, când colegii mei au vrut să obțină un răspuns despre unul dintre partide. Atunci nu ați mai fost imparțial: ați dat exemplul PNL și USR, care au apelat la dumneavoastră, dar despre PSD nu ați formulat nicio critică. Cum explicați această fractură?”, l-a întrebat jurnalistul.

Nicușor Dan a respins observația și a explicat că răspunsul său anterior a vizat acuzațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar defavoriza PNL și USR.

„Dumneavoastră îi spuneți fractură. Eu am răspuns unei acuzații pe care am văzut-o cu toții în spațiul public, cum că aș defavoriza PNL și USR. M-am referit, evident, la aceste partide, la poziția lor în Parlament și la ce pot ele să facă în raport cu numărul de mandate pe care îl au”, a răspuns președintele.

Știrea inițială:

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat joi la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”.

Liderii europeni s-au reunit la Dublin pentru discuții privind apărarea comună și amenințările la adresa securității continentului, în special cele venite din partea Rusiei.

La reuniune a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Unul dintre mesajele centrale este că Europa trebuie să aibă o poziție comună în privința Rusiei și să participe direct la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, nu să rămână un simplu spectator.

„Eu nu sunt gunoi”. Mesajul lui Nicușor Dan după scandalul cu jurnalistul Vanghele

Referitor la cazul jurnalistului Vanghele, un subiect atins de șeful statului în cadrul conferinței de presă, acesta a explicat că situația ridică, în opinia sa, trei probleme: demnitatea persoanei, respectul față de funcția publică și violența verbală în spațiul public, despre care spune că poate genera violență fizică.

Nicușor Dan a susținut că discuția nu privește doar relația dintre două persoane, ci și respectul față de instituțiile statului și față de oamenii care lucrează în administrație, în educație, în sistemul medical sau în justiție.

„Mai importantă decât atât este demnitatea funcției publice. Pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român, adică al polițiștilor, profesorilor, personalului medical, judecătorilor, și nu pot să accept că vreuna dintre persoanele acestea poate fi tratată ca un gunoi, pentru că este o lipsă de respect la adresa statului însuși și a statului român”, a spus președintele.

Nicușor Dan: Cetățenii pot protesta și pot contesta instituțiile, dar trebuie să existe respect față de angajații statului

Președintele a precizat că oamenii au la dispoziție mijloace democratice prin care pot critica autoritățile sau pot reclama acțiunile angajaților statului, însă a făcut o distincție între contestarea instituțiilor și limbajul folosit în relația cu reprezentanții acestora.

„Evident că cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, de plângere penală, mijloace democratice, dar trebuie să existe și o formă de respect față de statul însuși atunci când te adresezi unui angajat al statului”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre efectele pe care violența verbală le poate avea asupra comportamentului public, susținând că astfel de manifestări nu ar trebui normalizate.

„Al treilea nivel este cel al violenței în spațiul public, pentru că violența verbală generează violență fizică. Este documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean i se va adresa președintelui țării spunându-i că este un gunoi? Noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, a declarat șeful statului.

Pe ultima sută de metri a conferinței de presă el l-a anunțat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că are interzis la Cotroceni în mandatul său de președinte, motivându-și decizia prin „injuriile” pe care jurnalistul i le-ar fi adus, fără să spună explicit la ce se referă și la ce demers profesional al jurnalistului.

Decizia sa a inflamat scena publică din România. Miercuri, zeci de organizații i-au cerut să revină asupra deciziei, considerată abuzivă și semn al autocrației.

Nicușor Dan a anunțat decorarea post-mortem a lui Marius Harosa

În aceeași conferință de presă, președintele a anunțat că a semnat decretul de decorare post-mortem a lui Marius Harosa cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

Nicușor Dan l-a descris pe Harosa drept principalul jurist al mișcării civice Roșia Montană și a spus că acesta a reprezentat pro bono interesul public în zeci de litigii. Președintele a amintit și contribuția sa în procesul de arbitraj în care compania dezvoltatoare solicita despăgubiri de la statul român.

„În opinia mea, mișcarea civică Roșia Montană este una dintre cele mai importante manifestări civice din România după 1989, cumva la același nivel cu Piața Universității. Marius Harosa a fost liderul juridic al acestei mișcări”, a afirmat Nicușor Dan, care a adăugat că juristul a fost o mare pierdere pentru societatea românească.

Două conferințe de presă într-o săptămână

Este a doua conferință de presă a președintelui Nicușor Dan în această săptămână.

Marți, el a susținut o conferință de presă maraton de peste două ore și jumătate, în care a vorbit despre scăderea nivelului de trai dar și despre „iluzia” că PNL și USR ar fi putut guverna dacă ar fi fost ajutate de președinte.

În aceeași conferință a justificat izolarea AUR pe scena politică prin riscul pe care cooptarea sa la guvernare a partidului ar fi reprezentat-o pentru piețele financiare.