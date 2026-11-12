Nicușor Dan, întrebat de Cotidianul când va fi gata raportul despre justiție. Acum că avem guvern și nu mai trebuie să discut zilnic cu partidele pentru o majoritate, îmi voi relua preocupările

UPDATE – La sfârșitul declarației sale de presă, Nicușor Dan a primit întrebările jurnaliștilor. Întrebat de Cotidianul când va elabora raportul despre justiție, despre care a promis încă din luna aprilie că va fi gata într-o lună, președintele a invocat criza politică din România.

Elena Crângașu: În luna aprilie ați spus că ați început să lucrați pentru acel raport despre justiție și că va fi gata într-o lună, ce s-a întâmplat?

Președintele Nicușor Dan: S-a întâmplat că a căzut guvernul și eu trebuia să găsesc o majoritate pe care mi-a luat cinci luni jumate ca să o găsesc. Adică, așa cum am spus în conferința de acum câteva zile, din păcate, această criză a luat multe resurse și energie de la mulți dintre noi.

Acum că avem guvern și care se ocupă de partea executivă și nu mai am o responsabilitate de a discuta zilnic cu partidele și să găsesc formule de compromis pentru majoritate, îmi voi relua preocupările; inclusiv pe a prezenta românilor o sinteză a războiului hibrid al Rusiei, inclusiv anulare de alegeri.

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„O discuție specială despre dezinformare și în general, securitatea Europei”

Președintele Nicușor Dan a susținut joi seară o declarație de presă despre concluziile primei zile a summitului Comunității Politice Europene, precum și ale întrevederilor bilaterale avute în marja reuniunii.

Principalele declarații:

O reuniune a Consiliului Politic European. Ce este această instituție? O reuniune a statelor care sunt sau nu sunt în Uniunea Europeană, dar care sunt pe continentul european, inclusiv zona Caspică. Și de a doua ediție, în care vine, de asemenea, Canada. Sunt țări care, din rațiuni geografice, au interese comune, fie că e vorba de dezvoltare economică, de interconexiuni, de amenințări – cum este Rusia, de război hibrid, de trafic de droguri. Toate astea sunt preocupări comune și este un cadru în care liderii tuturor acestor țări se întâlnesc de două ori pe an.

A existat o sesiune plenară în care s-a vorbit de securitate. Marea Neagră a fost pomenită de mai multe ori vizavi de securitate pentru Europa. Inclusiv doamna von der Leyen a făcut referire la vizita sa la București de acum câteva zile și la amenințările pe care le-a văzut cu ochii dânsei cu ocazia acestei vizite. S-a vorbit aici de necesitatea de colaborare. S-a vorbit foarte mult de războiul hibrid, de campanii de dezinformare. S-a vorbit de necesitatea de a avea mai mulți parteneri comerciali într-o lume cu o dinamică accelerată.

Au fost apoi niște mese rotunde, tematice. Una care ne interesează în mod direct despre Moldova, care s-a vorbit și de provocările de securitate și de parcursul european al Republicii Moldova. O masă rotundă, specială pe dezinformare și în general, pe securitatea Europei, dar cu mult accent pe dezinformare, unde am văzut că țările, fie că sunt din Uniune, fie că nu sunt, au preocupări comune pe acest fenomen. Masă rotundă pe traficul de droguri. Din nou problematică comună.

Am răspuns unei solicitări de a avea întâlniri bilaterale. Am avut o bilaterală cu cancelarul Germaniei, domnul Mertz, unde am discutat foarte mult și tehnic aplicat pe viitorul Cadru Financiar Multianual. Pozițiile noastre nu sunt neapărat identice, dar am agreat cel puțin că trebuie să fie un obiectiv, să avem un buget până la sfârșitul acestui an și discuțiile vor continua.

La sfârșitul lunii va exista un Consiliu European dedicat acestui subiect. Am discutat, de asemenea, de provocările de securitate la Marea Neagră, de HUB-ul pe care vrem să îl facem și de posibilitatea de colaborare cu Germania pe subiectul ăsta.

Am avut o întâlnire cu președintele Azerbaidjanului, o posibilitate foarte bună de colaborare, pentru că au economii complementare, au o relație istorică, pentru că România este poarta de intrare pentru o energie produsă în zona Caspică.

Am discutat și de vizite, și de forum de afaceri care să dezvolte relațiile noastre comerciale și am discutat de cele două proiecte de și de logistică și de energie care să lege zona Caspică, de Europa prin România. Am avut o bilaterală cu prim-ministrul albanez, care s-a concentrat în special pe parcursul de aderare al Albaniei și pe interesul nostru de a recupera Casa Iorga.

Am avut o bilaterală, de asemenea cu secretarul general al Consiliului Europei și am discutat, pe de o parte, de necesitatea de transformare a acestei instituții față de provocările noi ale zilelor noastre și, pe de altă parte, de din nou, de colaborarea sub umbrela Consiliului Europei pe procese electorale, într-o perioadă în care vedem că influențele, manipulare, dezinformare, influențe străine sunt tot mai prezente și toată lumea le remarcă.

O să fie acum o cină, prilej de discuții pe subiecte cu alți lideri europeni. Preocuparea noastră, mai mult față de cei cu care ne întâlnim la consiliile europene.

Mâine o să fie Consiliul European. Subiectul principal este inteligența artificială și cum se plasează Uniunea Europeană în competiția globală față de această dezvoltare tehnologică foarte rapidă, pe de o parte, și cum, pe de altă parte, putem să folosim acest instrument în condiții de siguranță.

O discuție despre reprezentarea sau o continuare a discuției de securitate despre Ucraina și despre reprezentarea Europei în diferitele discuții care vizează războiul din Ucraina. Probabil că mâine, din cauza programului, o să facem o scurtă declarație, dar nu o să am timp să răspund la întrebări. Deci vă invit să puneți întrebările acum, înainte de a răspunde la întrebări”.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat joi la cea de-a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda la Dublin, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”.

Liderii europeni s-au reunit la Dublin pentru discuții privind apărarea comună și amenințările la adresa securității continentului, în special cele venite din partea Rusiei.

La reuniune a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Unul dintre mesajele centrale este că Europa trebuie să aibă o poziție comună în privința Rusiei și să participe direct la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, nu să rămână un simplu spectator.

Două conferințe de presă într-o săptămână

Este a doua conferință de presă a președintelui Nicușor Dan în această săptămână.

Marți, el a susținut o conferință de presă maraton de peste două ore și jumătate, în care a vorbit despre scăderea nivelului de trai dar și despre „iluzia” că PNL și USR ar fi putut guverna dacă ar fi fost ajutate de președinte.

În aceeași conferință a justificat izolarea AUR pe scena politică prin riscul pe care cooptarea sa la guvernare a partidului ar fi reprezentat-o pentru piețele financiare.

„AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară”, a spus Nicușor Dan, nu înainte de a-și declara totuși „toată simpatia” pentru publicul AUR.

Interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele

Pe ultima sută de metri a conferinței de presă el l-a anunțat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că are interzis la Cotroceni în mandatul său de președinte, motivându-și decizia prin „injuriile” pe care jurnalistul i le-ar fi adus, fără să spună explicit la ce se referă și la ce demers profesional al jurnalistului.

Decizia sa a inflamat scena publică din România. Miercuri, zeci de organizații i-au cerut să revină asupra deciziei, considerată abuzivă și semn al autocrației.

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