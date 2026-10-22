UPDATE ora 20:10

Administrația Prezidențială transmite că incidentele de la Marea Neagră, de o „gravitate deosebită”, sunt consecințe directe ale „agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei”.

„Pentru România, această criză de securitate are implicații imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă.”, se arată în comunicatul Președinției.

Astfel, pentru întărirea capacității naționale de reacție, prioritățile strategice vizează „dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, de combatere a minelor marine și de intervenție eficientă împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.”

„Eficientizarea răspunsului operațional va fi susținută prin derularea constantă de exerciții interinstituționale și prin actualizarea permanentă a planurilor de intervenție, măsuri esențiale pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta în același timp navigația, obiectivele economice și mediul marin.”, se arată în comunicat.

Intensificarea coordonării în cadrul NATO

Totodată, membrii Consiliului au analizat modalitățile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

De asemenea, se urmărește identificarea unor noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre, fundamentate pe concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocat la inițiativa României.

„În cadrul ședinței de astăzi, au fost abordate, de asemenea, aspecte privind cooperarea cu ceilalți aliați riverani, în special în ceea ce privește operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a UE, a cărei implementare cât mai rapidă reprezintă o prioritate majoră pentru România.

Totodată, discuțiile au vizat și valorificarea optimă a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 la protejarea infrastructurii critice.”, mai transmite Administrația.

La finalul ședinței, Președintele României și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni, subliniind necesitatea unor intervenții timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații.

UPDATE ora 19:20

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de joi s-a încheiat, a transmis Administrația Prezidențială.

Știrea inițială

În cursul reuniunii, au fost analizate a implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră, fiind evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Tot joi, înainte de ședința CSAT, Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy.

Cine face parte din CSAT

Prim-ministrul României – Luca Niculescu

– Luca Niculescu Ministrul Apărării Naționale – Radu Oprea

– Radu Oprea Ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

– Marian Neacșu Ministrul Afacerilor Externe – Dan Neculăescu

– Dan Neculăescu Ministrul Justiției – Radu Marinescu

– Radu Marinescu Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare

– Alexandru Nazare Ministrul Economiei – Daniel Zamfir

Drone în spațiul aerian al României

Două drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte sâmbătă seară, 17 octombrie, de piloții Forțelor Aeriene Române.

Intervenția a avut loc deasupra Mării Negre, în apropiere de Sulina. Cele două aparate de zbor au fost distruse de avioane F-16, la numai câteva minute după ce au intrat în spațiul aerian național, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina”, a transmis șeful statului în urma incidentului.

Reacții la nivel internațional

În ultimele zile, au tot avut loc atacuri în apele Mării Negre. Liderii europeni au transmis mesaje și au vorbit despre îngrijorările existente.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a spus că Rusia ar putea provoca o criză alimentară la nivel mondial prin atacurile sale de la Marea Neagră.

Ea a calificat recentele incidente din regiune, inclusiv în apele teritoriale ale României şi Bulgariei, drept o escaladare periculoasă şi inacceptabilă.

„Şase atacuri în zece zile de drone suspectate că ar fi rusești înseamnă o escaladare periculoasă și inacceptabilă în Marea Neagră”, a declarat șefa diplomației Uniunii Europene.

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