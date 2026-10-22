Ce a discutat Luca Niculescu cu ambasadorul SUA la București

„Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată”.

Rareș Mereuță - senior editor
Ce a discutat Luca Niculescu cu ambasadorul SUA la București

Foto: Facebook/ Luca Niculescu

„Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată”.

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit joi cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. Este prima întâlnire cu un oficial al altui stat pe care a avut-o premierul de la momentul învestirii sale.

Luca Niculescu a declarat că „pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală”.

Pe agenda discuției dintre prim-ministru și ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, au fost teme legate de securitate, economie sau energie.

„Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri.”

Premierul Luca Niculescu i-a mulțumit ambasadorului SUA pentru prezența militară a SUA în țara noastră și spune că și-ar dori „să o vedem consolidată”.

„L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române.

Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române.

Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului. Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă.

Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare”, a spus Luca Niculescu, potrivit unei postări pe Facebook.

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5 comentarii

  1. au rezolvat toate problemele economice, sociale, educationale, etc. si acuma acuma pot sa se concentreze pe securitate, construind tinte pentru rachete in rromania

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  2. Ambasadorul Frantei cand vine? Dar al Germaniei? Despre ambasadorii Chinei sau Rusiei, nici nu poate fi vorba. Acestia trebuie sa se adreseze intai MAE, pentru a cere o audienta la primul ministru, conform reglementarilor in vigoare… 😉

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  3. „Luca Niculescu a declarat că „pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală”.. Bravo!!1 Bine ca a plecat tradatorul Bolojan care avea lte planuri cu tara asta parca ar fi fost doar a lui, pe furis a facut muuulte actiuni, a angajat tara si in cheltuieli enorme in favoarea altor tari. S-a terminat cu tradatorii. Ne intoarcem la SUA, nu neglijm nici UE dar nu ca slugi.

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