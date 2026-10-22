Florina Presadă: Am plecat din USR și din cauza unor aspecte care țin de democrația internă/ M-a surprins demisia lui Nicușor Dan din USR

Florina Presadă, vicepreședintă SENS și fostă senatoare USR în legislativul 2016-2020, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre experiența sa din USR, dar și despre relația cu președintele de atunci al partidului, șeful statului Nicușor Dan. Florina Presadă a explicat motivele pentru care a intrat în politică, dar și unul dintre aspectele care au făcut-o să plece din USR.

Despre relația cu Nicușor Dan, Florina Presadă spune că amândoi știau pozițiile ideologice ale fiecăruia și că relația politică dintre cei doi a fost una „onestă”. Florina Presadă a vorbit și despre decizia USR de a fi în opoziție cu Referendumul pentru Familie, soluție pe care a susținut-o, dar care l-a făcut pe Nicușor Dan să plece din partidul pe care îl conducea.

„A fost o relație foarte onestă și din partea mea și din partea lui. Fiecare știa despre celălalt ce susține și lucrurile în care crede. Nu cred că a fost o surpriză pentru cineva că am susținut ca poziția USR să fie împotriva organizării acelui referendum la inițiativa Coaliției pentru Familie. Nicușor Dan a luat singur decizia de a-și da demisia în cazul poziționării partidului pe acest subiect.

Eu nu cred că partidele pot să rămână echidistante față de un subiect atât de important pe agenda societății. Nu am crezut în poziționarea sau nepoziționarea USR față de referendumul Coaliției pentru Familie și am susținut că partidul trebuie să aibă o poziție, mai ales că inițiativa oricum ajunsese la vot în Parlament”, a explicat Florina Presadă la Podcasturile Cotidianul.

Florina Presadă: A fost surpinzătoare pentru mine demisia lui Nicușor Dan din USR

Florina Presadă spune că a fost surprinsă de decizia lui Nicușor Dan de a pleca din USR în urma poziționării partidului împotriva Referendumului pentru Familie.

„A fost surprinzător pentru mine faptul că chiar a ales să-și dea demisia în acel moment, dar a fost decizia lui. Așa a înțeles el să-și respecte ceea ce spunea el este o promisiune față de alegători sau față de unii oameni care intraseră în USR. USR era un partid foarte divers, cu oameni care nu împărtășeau aceleași valori pe anumite subiecte și erau discuții interminabile pe subiectele astea.

Unul dintre ele fiind chiar acesta al referendumului Coaliției pentru Familie și membri marcanți ai partidului s-au poziționat pentru susținerea acestuia. A fost o dezbatere foarte intensă în partid în acel moment.

Sigur, necesară, pentru că USR era un partid umbrelă anticorupție, dar iată că anticorupția nu poate fi referința și pentru alte subiecte care preocupă societatea românească sau care ajung pe agenda publică și politică”, a explicat fosta senatoare.

Motivele pentru care Florina Presadă a plecat din USR

În 2021, Florina Presadă a părăsit USR. Motivele nu țin doar de redefinirea ideologică a partidului dintr-o formațiune umbrelă în una de centru dreapta. Decizia Florinei Presadă a fost motivată și de probleme în democrația internă a partidului.

„Despărțirea mea de USR n-a fost motivată numai de poziționările partidului pe anumite subiecte sau de reetichetarea partidului ca fiind de centru-dreapta modern. Au fost și lucruri care țineau de democrația internă care m-au determinat să îmi dau demisia din partid. Am simțit că contribuția mea acolo nu poate fi valorizată așa cum mi-aș fi dorit. (…) Este foarte dificil (n.r. ca democrația internă a unui partid să fie sănătoasă), dar cred că pot fi prevenite derapaje prin regulamente interne, printr-o cultură a valorilor împărtășite și este ceea ce facem acum la SENS. Sunt foarte recunoscătoare pentru experiența pe care am avut-o în USR și în Senatul României. Au fost experiențe formatoare pentru mine și mă bucur că am ocazia să pun în practică lecțiile politice învățate în USR și în Senat acum”, a spus Florina Presadă despre plecarea din USR.

Politica SENS: O funcție, o persoană

SENS a implementat politica internă de o funcție, o persoană. Practic, politicienii care ajung să ocupe o demnitate publică nu mai pot ocupa și funcții de conducere în partid.

„Noi am introdus în statutul SENS principiul unui om, o funcție tocmai pentru a evita baroniarea partidului sau concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane.

(…) Înseamnă că dacă ești, de exemplu, președinte de filială, nu poți să fii și parlamentar, pentru că asta se întâmplă în foarte multe partide: parlamentarul este și președintele filialei și este un dezechilibru de putere acolo față de aceste persoane față de ceilalți membri. Această persoană deja beneficiază de o vizibilitate, având la dispoziție tribuna parlamentului.

Restul membrilor de partid nu au șansa să intre practic în față. (…) Credem în acest principiu, sigur, nu avem încă parlamentari, dar avem și noi funcții de conducere la diverse niveluri în partid. Există Consiliul Național, avem un președinte al partidului, apoi avem filialele, așa cum spuneam, avem copreședinți și consiliile filialelor și e nevoie ca la toate aceste niveluri să nu existe conflicte de interese și fiecare să își poată face treaba pentru care a fost ales.

Adică, dacă ești un președinte de filială, îți faci treaba de președinte de filială, nu te ocupi de altceva”, a mai explicat Florina Presadă.