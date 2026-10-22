Yandex, „Google-ul Rusiei”, lovită de trei ori în patru zile. Serviciile de taxi și cele bancare, afectate

Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra unor centre de date din Rusia au perturbat servicii bancare, comerț electronic, transport și cloud, afectând inclusiv sistemul judiciar. Experții avertizează că daunele produse infrastructurii de calcul ar putea întârzia cu luni sau ani ambițiile Moscovei în domeniul inteligenței artificiale.

Rusia, o țară care își promovează de ani de zile avansul digital, de la o industrie amplă de comerț electronic până la planuri ambițioase în inteligență artificială, se confruntă cu perturbări majore după atacurile ucrainene cu drone asupra unora dintre cele mai importante centre de date din țară. Potrivit Associated Press, Ucraina a lovit în octombrie trei centre principale ale gigantului tehnologic Yandex, un centru de date al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, și unul care deservește platforma de socializare VKontakte.

Deși Yandex, Sberbank și VKontakte au oferit detalii limitate despre amploarea daunelor, utilizatori și companii din întreaga Rusie au raportat întreruperi extinse ale serviciilor cloud. Au fost afectate servicii bancare, comerț electronic, geolocalizare, transport prin aplicații, precum și asistentul virtual Alisa al Yandex și chatboții de inteligență artificială multimodali.

Consecințele au depășit sfera tehnologiei de consum. Potrivit AP, sistemul judiciar rus a fost, de asemenea, lovit: tribunalele de arbitraj ar fi trebuit să anuleze sau să amâne ședințe, în timp ce accesul la unele baze de date a fost întrerupt. Pentru companiile și instituțiile care depind de infrastructura digitală, incidentele au demonstrat cât de vulnerabilă poate deveni o economie modernă atunci când centrele sale de date sunt scoase din funcțiune.

Ținte ale campaniei ucrainene

Atacurile s-au concentrat între 8 și 18 octombrie. Pe 8 octombrie, dronele ucrainene au lovit un centru de date Yandex din Sasovo, în regiunea Riazan, unde se află două dintre cele trei supercalculatoare ale companiei. O zi mai târziu a fost vizat un centru din regiunea Kaluga, iar pe 11 octombrie unul din Vladimir.

Pe 14 octombrie, un centru de date și un hub de inteligență artificială al Sberbank, aflat în Balakovo, în regiunea Saratov, a fost lovit. Patru zile mai târziu, Ucraina a atacat un centru de date din Sankt Petersburg care deservește VKontakte, platformă descrisă frecvent ca echivalentul rus al Facebook.

Yandex realizase exerciții pentru un scenariu în care unul dintre cele șase centre de date ale sale ar fi fost incapacitat. Totuși, potrivit AP, compania a fost luată prin surprindere atunci când trei dintre instalațiile sale esențiale au fost lovite în doar patru zile.

Perturbări în viața digitală de zi cu zi

Atacurile asupra Yandex au generat întreruperi fără precedent, paralizzând plăți, comenzi online, curse de taxi și accesul utilizatorilor la date personale. Unele companii mari și bănci care folosesc serviciile cloud ale Yandex au raportat, la rândul lor, disfuncționalități temporare.

Yandex a declarat că a restabilit, în zilele următoare, majoritatea serviciilor cloud esențiale, prin redistribuirea operațiunilor către alte centre de date din Rusia. Cu toate acestea, daunele asupra programelor companiei de dezvoltare a inteligenței artificiale sunt considerate mult mai grave și de durată mai lungă.

Yandex a investit masiv în centre de date de mari dimensiuni, pe fondul creșterii globale a cererii de putere de calcul pentru antrenarea modelelor de AI. Cele trei supercalculatoare ale companiei, folosite pentru dezvoltarea modelelor, figurează printre primele 500 din lume. Cel mai puternic, aflat în Sasovo, ocupa poziția 19 în clasamentul global.

Impact asupra inteligenței artificiale

Yandex nu a publicat o evaluare completă a pagubelor, însă imaginile din satelit indică daune serioase la centrele de date vizate. Observatorii citați de AP susțin că incendiile declanșate de atacuri au probabil afectat cipuri de înaltă performanță și alte echipamente critice.

Rusia pornea deja cu un decalaj față de Statele Unite și China în dezvoltarea inteligenței artificiale. Experții avertizează însă că atacurile ucrainene ar putea lărgi această distanță, mai ales din cauza dificultății de a înlocui rapid componentele de calcul avansate.

Connor Martin, expert al Council on Foreign Relations, a declarat pentru AP: „Chiar dacă Rusia era deja cu ani în urmă față de Statele Unite și China, atacurile cu drone ale Ucrainei vor întârzia probabil și mai mult eforturile rusești în AI.” El a subliniat că Moscova ar putea întâmpina dificultăți în a înlocui rapid cipurile Nvidia A100, proiectate în Statele Unite, care alimentează supercalculatoarele Yandex.

Mikhail Klimarev, șeful grupului de activiști Internet Protection Society, a afirmat: „Acest lucru plasează efectiv Rusia mult în urmă în cursa pentru inteligență artificială.” El a adăugat că deficitul global de cipuri de înaltă performanță, combinat cu sancțiunile privind livrarea lor către Rusia, va face reparațiile lungi și costisitoare.

Un semnal despre vulnerabilitatea infrastructurii AI

Atacurile ucrainene au urmat recentelor lovituri rusești asupra unor centre de date din Ucraina, care au întrerupt accesul la internet și transmisiunile de televiziune. Schimbul de lovituri arată că infrastructura digitală a devenit o țintă strategică în războiul declanșat de invazia rusă la scară largă, începută acum patru ani și jumătate.

Dincolo de efectele imediate asupra serviciilor publice și private, incidentele evidențiază o vulnerabilitate structurală a dezvoltării inteligenței artificiale: modelele avansate depind de centre de date fizice, de echipamente scumpe și de lanțuri de aprovizionare cu cipuri care pot fi afectate de război, sancțiuni sau întreruperi logistice.

Pentru Rusia, provocarea nu se limitează la repararea clădirilor și a echipamentelor deteriorate. Reconstituirea capacității de calcul necesare antrenării modelelor de AI, în condițiile restricțiilor de acces la tehnologie occidentală, ar putea transforma pagubele tactice ale săptămânii trecute într-un obstacol strategic de durată pentru ambițiile tehnologice ale Moscovei.